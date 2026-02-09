Virada poderosa: Câncer, Virgem e Peixes veem a vida profissional finalmente melhorar hoje (9 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12:12
Segunda-feira é dia de colocar a mão na massa, mas sob a Lua Minguante, o segredo do sucesso não é começar, mas sim finalizar. Para os Cancerianos, o momento é perfeito para organizar a rotina e eliminar aquelas tarefas inúteis que só roubam seu tempo. Ao simplificar o dia a dia, você ganha a eficiência necessária para brilhar no que realmente importa.
Para Virgem, a produtividade vem da organização do ambiente, especialmente para quem trabalha em casa. Deixe o espaço fluir e veja como sua mente responde positivamente. Já em Peixes, o ápice da carreira pede ajustes finais: encerre etapas para abrir caminho para as promoções que estão sendo desenhadas nos bastidores. O sucesso agora depende da sua capacidade de dar o acabamento perfeito ao que já começou.
Lembre-se que um bom profissional também sabe a hora de parar e revisar. Use a mente afiada de hoje para corrigir erros em contratos, e-mails ou projetos antigos. A virada que você busca em fevereiro virá da sua capacidade de ser estratégico e organizado neste início de semana.