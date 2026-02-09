Confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (9 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:52
Confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (9 de fevereiro):
Zilá (Leandra Leal) procura por Alaorzinho (Daniel de Oliveira) na casa de Eliomar (Stepan Nercessian). Agrado (Isadora Cruz) afirma a Janete (Letícia Spiller) que precisa de um tempo para perdoar a mãe.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Alaorzinho (Daniel de Oliveira) pressiona Ronei (Thomás Aquino) e Bara (Agildo Bará) sobre negócios. Leandro (David Junior) pede uma carona e Agrado para Goiânia.
Naiane (Isabelle Drummond) arma para João Raul (Filipe Bragança) e o avião que estão simula um pouso de emergência na fazenda do avô da menina. Janete sugere criar uma cooperativa com Nora (Virgínia Rosa), e Cinara (Ramille) ouve.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.