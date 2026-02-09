Acesse sua conta
Confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (9 de fevereiro)

No capítulo desta segunda, Janete tem uma conversa séria com Janete

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:52

Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado'
Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (9 de fevereiro):

Zilá (Leandra Leal) procura por Alaorzinho (Daniel de Oliveira) na casa de Eliomar (Stepan Nercessian). Agrado (Isadora Cruz) afirma a Janete (Letícia Spiller) que precisa de um tempo para perdoar a mãe.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Leia mais

Alaorzinho (Daniel de Oliveira) pressiona Ronei (Thomás Aquino) e Bara (Agildo Bará) sobre negócios. Leandro (David Junior) pede uma carona e Agrado para Goiânia.

Naiane (Isabelle Drummond) arma para João Raul (Filipe Bragança) e o avião que estão simula um pouso de emergência na fazenda do avô da menina. Janete sugere criar uma cooperativa com Nora (Virgínia Rosa), e Cinara (Ramille) ouve.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

