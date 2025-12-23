Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reforma administrativa deixa temerosos defensores públicos da Bahia

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 05:30

Defensoria Pública da Bahia
Defensoria Pública da Bahia Crédito: Reprodução/Defensoria Pública da Bahia

A reforma administrativa em debate acendeu um sinal de alerta que vai muito além de uma discussão técnica sobre orçamento. Ela toca diretamente no acesso à Justiça e na capacidade do Estado de garantir direitos básicos à população mais vulnerável. É isso que sustenta Bethânia Ferreira, presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia (Adep-BA), ao analisar os efeitos do texto protocolado, em outubro deste ano, pelo relator, o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ).

Segundo Bethânia Ferreira, a principal preocupação está na limitação para o crescimento do orçamento além da correção pelos índices oficiais. “A Bahia ainda não conseguiu incrementar o orçamento da Defensoria Pública da forma adequada para que todos os baianos e baianas pudessem ter acesso a um defensor público. A reforma cria limitação para o aumento do orçamento para além da correção pelos índices oficiais. Com isso, não é possível investir para que a Defensoria Pública chegue em todas as cidades da Bahia, caso esse limitador presente no texto original da reforma, permaneça”, diz ela, em entrevista à coluna.

Risco de apagão no interior

Sem possibilidade de aumento real de orçamento, torna-se inviável ampliar o número de defensores e, principalmente, chegar a municípios que hoje seguem descobertos. “No pior cenário, caso verbas como a substituição cumulativa venham a ser vedadas, muitas cidades no interior ficarão sem o atendimento de um defensor público, já que é um defensor de uma cidade trabalha em duas cidades, ganhando um percentual e trabalhando por dois”, ressalta Bethânia Ferreira.

Impactos na saúde pública

A presidente da Adep-BA afirma que essa fragilidade institucional vai aparecer de forma ainda mais clara na área da saúde, especialmente na fila da regulação do estado. Segundo ela, até 2 de dezembro deste ano, a Defensoria Pública já havia ajuizado 439 ações apenas na Justiça da capital, todas em casos de urgência, para garantir atendimento via regulação.

Regulação desregulada

Neste cenário, a situação da fila da regulação na Bahia, que já é crítica, tende a se agravar. Auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) da Bahia, julgada em outubro, apontou que o tempo médio de espera na regulação saltou de 1,5 dia para 4,7 dias no período analisado (entre 2019 e 2024) - um aumento de quase três vezes. O relatório também registra que o tempo de espera piorou em 14 das 26 especialidades monitoradas em todo o estado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Jerônimo culpa municípios por aumento de 213% da espera na fila da regulação

Neto relembra que Jerônimo prometeu zerar fila da regulação e acrescenta: 'O governador sempre procura culpados'

Bahia tem piora na regulação; veja especialidades com maior espera

Falta de médicos e sistema desorganizado: relatório do TCE aponta problemas com regulação da Bahia

Mais recentes

Imagem - A nova corrida do ouro verde: lítio, terras raras e o valor sustentável do subsolo brasileiro

A nova corrida do ouro verde: lítio, terras raras e o valor sustentável do subsolo brasileiro
Imagem - Facção força técnicos de internet a instalar câmeras  para monitorar a polícia

Facção força técnicos de internet a instalar câmeras  para monitorar a polícia
Imagem - TJBA se pronuncia sobre afastamento da ‘Juíza Cinquentinha’; saiba mais

TJBA se pronuncia sobre afastamento da ‘Juíza Cinquentinha’; saiba mais

MAIS LIDAS

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
01

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas
02

Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
03

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia
04

Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia