Capitão e sargento da PM são afastados após denúncia de abuso contra advogados

Militares teriam ofendido advogada e apreendido celular de forma arbitrária

Bruno Wendel

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:00

Vídeo com a discussão foi publicado nas redes sociais de Marina Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um capitão e um sargento da Polícia Militar foram afastados após serem denunciados por suposta violação dos direitos de dois advogados em Ipiaú. Em vídeo gravado no último dia 19, um dos policiais aparece chamando a advogada Maria do Carmo de “bandida” durante uma abordagem.

Ela e o advogado Gean Rodrigo acompanhavam a prisão de um cliente quando houve a discussão. Segundo o relato, Gean teve o celular apreendido de forma arbitrária, após ser ameaçado com uma arma para desbloquear o aparelho.