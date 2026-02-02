Capitão e sargento da PM são afastados após denúncia de abuso contra advogados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:00
Um capitão e um sargento da Polícia Militar foram afastados após serem denunciados por suposta violação dos direitos de dois advogados em Ipiaú. Em vídeo gravado no último dia 19, um dos policiais aparece chamando a advogada Maria do Carmo de “bandida” durante uma abordagem.
PMs são afastados após abusos contra advogados
Ela e o advogado Gean Rodrigo acompanhavam a prisão de um cliente quando houve a discussão. Segundo o relato, Gean teve o celular apreendido de forma arbitrária, após ser ameaçado com uma arma para desbloquear o aparelho.
Durante o episódio, um policial ainda associou Maria do Carmo — presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Ipiaú — a homicídios recentes na cidade, afirmando que ela estaria “envolvida diretamente” com os crimes.