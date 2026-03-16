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CNU 2025 divulga resultado final para vagas imediatas e inicia convocação

Lista de espera também será publicada nesta segunda (16)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 07:26

Concurso Público Nacional Unificado (CNU)
Concurso Público Nacional Unificado (CNU) Crédito: Reprodução

O governo federal divulga nesta segunda-feira (16) o resultado final do Concurso Nacional Unificado 2025. A lista inclui os candidatos aprovados para as vagas imediatas e também a lista de espera. É possível conferir o resultado pelo Diário Oficial da União e pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do concurso.

A partir da publicação, os órgãos podem começar a chamar os aprovados conforme o número de vagas e a ordem de classificação. Vale ressaltar que o processo ainda pode incluir etapas como investigação social, prova oral e defesa de memorial.

Detalhes sobre o CNU

Detalhes sobre o CNU por Divulgação
Detalhes sobre o CNU por Divulgação
Detalhes sobre o CNU por Divulgação
Detalhes sobre o CNU por Divulgação
Detalhes sobre o CNU por Divulgação
Detalhes sobre o CNU por Divulgação
Detalhes sobre o CNU por Divulgação
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Detalhes sobre o CNU por Divulgação

A ordem de classificação leva em conta:

a Nota Final Ponderada (NFP), que soma prova objetiva, prova discursiva e, quando houver, avaliação de títulos;

a modalidade de concorrência (ampla concorrência, PcD, pessoas negras, indígenas e quilombolas);

a ordem de preferência de cargos definida no momento da inscrição;

a confirmação de interesse nas convocações realizadas ao longo do processo.

Após a convocação, cada órgão deve conduzir os candidatos nas etapas administrativas necessárias para a posse. Já quem ficou na lista de espera está apto a ser convocado durante a validade do concurso.

Com a oferta de 3.652 vagas em 32 órgãos federais, a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado teve 761.528 inscritos em 4.951 municípios. As provas foram aplicadas em outubro e dezembro de 2025, para nove blocos temáticos, nos quais foram distribuídas 3.144 vagas de nível superior e 508 de nível intermediário.

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