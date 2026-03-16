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Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

Ação começa nesta quinta-feira (19); saiba onde

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:58

Almacen Pepe
Almacen Pepe Crédito: Divulgação

O mês que celebra as mulheres ganha mais um evento dedicado a valorização do protagonismo feminino. A partir desta quinta-feira (19), o Almacen Pepe realiza uma programação que une conhecimento, gastronomia e bem-estar.

As ações, que são gratuitas para quem é membro do Clube do Pepe, o programa de fidelidade da marca, acontecem na unidade do Shopping Barra. Entre as atrações, estão uma degustação especial de vinhos comandada por uma sommelière e um encontro voltado à saúde e qualidade de vida da mulher. O primeiro evento, nesta quinta, acontece às 18h30, com a degustação “Um brinde a elas! – O protagonismo feminino no mundo dos vinhos”.

A experiência será conduzida pela sommelière Beatriz Maggioni, gerente comercial no Nordeste da importadora Adega Formaggio. Durante o encontro, as participantes poderão conhecer rótulos selecionados e discutir a crescente presença e liderança das mulheres no universo do vinho.

Já no dia 26 de março, às 17h, o Almacen Pepe promove um Chá da Tarde especial, em parceria com a Tea Shop, com a palestra “O uso de chás na menopausa e seus efeitos benéficos para o bem-estar feminino".

Solidariedade

O Almacen Pepe também realizou, neste mês de março, uma ação solidária voltada a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Parte das vendas de pão francês nas lojas da marca foi destinada a duas instituições que atuam na proteção e apoio social: a Acopamec Bahia e o Centro de Integração Familiar.

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Tags:

Salvador Programação Mulheres Almacen Pepe Gratuito

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