PROTAGONISMO FEMININO

Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

Ação começa nesta quinta-feira (19); saiba onde

Monique Lobo

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:58

Almacen Pepe Crédito: Divulgação

O mês que celebra as mulheres ganha mais um evento dedicado a valorização do protagonismo feminino. A partir desta quinta-feira (19), o Almacen Pepe realiza uma programação que une conhecimento, gastronomia e bem-estar.

As ações, que são gratuitas para quem é membro do Clube do Pepe, o programa de fidelidade da marca, acontecem na unidade do Shopping Barra. Entre as atrações, estão uma degustação especial de vinhos comandada por uma sommelière e um encontro voltado à saúde e qualidade de vida da mulher. O primeiro evento, nesta quinta, acontece às 18h30, com a degustação “Um brinde a elas! – O protagonismo feminino no mundo dos vinhos”.

A experiência será conduzida pela sommelière Beatriz Maggioni, gerente comercial no Nordeste da importadora Adega Formaggio. Durante o encontro, as participantes poderão conhecer rótulos selecionados e discutir a crescente presença e liderança das mulheres no universo do vinho.

Já no dia 26 de março, às 17h, o Almacen Pepe promove um Chá da Tarde especial, em parceria com a Tea Shop, com a palestra “O uso de chás na menopausa e seus efeitos benéficos para o bem-estar feminino".

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