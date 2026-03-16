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Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais

Expectativa é que a autorização para a plataforma provisória seja emitida nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de março de 2026 às 21:43

Projeto
Ponte Salvador–Itaparica Crédito: Divulgação

Após uma atualização recente, o cronograma das obras de construção da Ponte Salvador–Itaparica ganhou novas datas. O planejamento prevê o início das obras em 4 de junho deste ano, com conclusão estimada para 2031.

“Estamos avançando nas etapas preparatórias da obra. A autorização para a plataforma provisória deve sair nos próximos dias, e a licença de instalação é esperada até o final de maio. Mantemos o prazo contratual para início das fundações em 4 de junho de 2026”, afirmou o representante da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste - Ponte Salvador-Itaparica (SVPonte), Mateus Simões Dias, durante reunião de apresentação do estágio atual do projeto, realizado no Tribunal de Contas do Estado (TCE/BA), na tarde desta segunda-feira (16).

Ponte Salvador-Itaparica é promessa antiga do Governo do Estado

Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica: sondagem por Kiko Silva
A primeira perfuração da ponte Salvador-Itaparica com o uso de plataforma  por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação/Seinfra
1 de 4
Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação

O projeto prevê um vão central de aproximadamente 400 metros de largura para navegação e cerca de 85 metros de altura livre, permitindo a passagem de grandes embarcações pela Baía de Todos-os-Santos. O sistema viário também inclui acessos em Salvador e Vera Cruz, além de uma variante rodoviária que contornará a área urbana da ilha e a duplicação de trechos rodoviários na região.

Durante as obras, o Estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, no Recôncavo baiano, será usado como canteiro de obras da ponte. O estaleiro é de propriedade da Petrobras e está atualmente sem utilização. Durante as obras, parte da área será utilizada para a produção de pré-moldados da estrutura.

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