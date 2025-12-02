MOBILIDADE

Salvador terá nova linha de ônibus em operação durante o fim de ano

Itinerário especial estará em funcionamento até o dia 6 de janeiro de 2026

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:12

Ônibus Crédito: Divulgação/ Ascom | Semob

Para reforçar o transporte público no Centro Histórico de Salvador durante o período natalino, a Linha 2512 – Lapa x Natal de ônibus será reativada. O itinerário volta a operar a partir da próxima sexta-feira (5). Outros modais também terão atendimento reforçado em decorrência das festividades de Natal.



De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), o itinerário estará em funcionamento até o dia 6 de janeiro de 2026. No total, a linha terá 35 viagens diárias e circulará das 17h30 à 0h, passando pela Lapa, Tororó, Vale dos Barris, Politeama, Gamboa, Contorno, Comércio, Ladeira da Montanha, Carlos Gomes, Avenida Sete e retornando à Lapa. Todos os veículos da linha estarão decorados e com iluminação temática.

A frota estará posicionada na Plataforma C da Estação da Lapa e, ao deixar o terminal, cumprirá o seguinte itinerário: Tororó, Vale dos Barris, Rua Clóvis Spinola, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Rua Gamboa de Cima, Avenida Lafayete Coutinho, Praça Cairu, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes (retorno antes da Casa d'Itália), Avenida Sete de Setembro, Rua Politeama, Rua Politeama de Cima, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Avenida Vale dos Barris, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Vale dos Barris e Estação da Lapa.

Funcionamento do transporte

Ascensores: Para reforçar a mobilidade entre Cidade Alta e Cidade Baixa, os ascensores públicos também funcionarão com gratuidade total, sem cobrança de tarifas, durante todo o Natal Salvador. Os horários serão:

Elevador Lacerda - Segunda a sexta: das 06h30 às 22h | Sábados, domingos e feriados: das 07h às 22h | Nos dias 05, 13, 14, 20 e 21, o funcionamento será estendido até 23h, em função das paradas natalinas; Plano Inclinado Gonçalves - Segunda a sexta: das 07h às 18h | Sábado: das 07h às 13h;

Plano Inclinado do Pilar - Segunda a sexta: das 07h às 17h30; Elevador do Taboão - Segunda a sexta: das 07h às 17h30 | Sábado: das 07h30 às 13h30;

Plano Inclinado Liberdade–Calçada - Segunda a sexta: das 06h15 às 18h15 | Sábado: das 07h às 13h.



Táxi e Mototáxi: Para quem optar por transporte individual regulamentado, haverá áreas de embarque específicas para táxis e mototáxis nos seguintes locais: