Mulheres protagonizam briga no ‘Casos de Família’ e Christina Rocha sai de cena; veja

Mulheres disseram palavrões e chegaram a se agredirem no programa

Felipe Sena

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:39

Mulheres puxaram cabelos uma da outra no programa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No “Casos de Família”, do SBT, que foi ao ar nesta segunda-feira (8), duas mulheres protagonizaram briga, e chegaram a se agredirem. O caso do programa que aborda conflitos familiares foi uma vizinha “folgada”, que sempre pedia açúcar, feijão e outros produtos, usando lingerie, para tentar o marido de outra mulher.

No início da gravação, uma das mulheres que usa um roupão azul, parece rir, no entanto, as duas puxam os cabelos uma da outra e começam a se agredir no palco do programa. A outra mulher, que está usando um macacão rosa, chega a chutar a outra e diz: ‘sai de perto dele, filha da put@’.

Os seguranças do programa conseguem separar as duas. Em seguida, as duas se chamam de “cachorra”. A mulher de roupão provoca novamente e acaricia o esposo da outra mulher. “Rala, rala”, diz ele, enquanto ela desce até o chão. As duas voltam a se agredir, com direito a jogar chinelo. No meio da confusão, a apresentadora Christina Rocha tentou se proteger saindo do local.