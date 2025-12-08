Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulheres protagonizam briga no ‘Casos de Família’ e Christina Rocha sai de cena; veja

Mulheres disseram palavrões e chegaram a se agredirem no programa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:39

Mulheres puxaram cabelos uma da outra no programa
Mulheres puxaram cabelos uma da outra no programa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No “Casos de Família”, do SBT, que foi ao ar nesta segunda-feira (8), duas mulheres protagonizaram briga, e chegaram a se agredirem. O caso do programa que aborda conflitos familiares foi uma vizinha “folgada”, que sempre pedia açúcar, feijão e outros produtos, usando lingerie, para tentar o marido de outra mulher.

Leia mais

Imagem - Confusão ao vivo no Casos de Família faz Christina Rocha abandonar o palco após participante atacar grávida

Confusão ao vivo no Casos de Família faz Christina Rocha abandonar o palco após participante atacar grávida

Imagem - Médico Fábio Gontijo é ameaçado durante gravação do 'Casos de Família'

Médico Fábio Gontijo é ameaçado durante gravação do 'Casos de Família'

Imagem - Christina Rocha expulsa participante após desrespeito no ‘Casos de Família’

Christina Rocha expulsa participante após desrespeito no ‘Casos de Família’

Christina Rocha

Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
1 de 12
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais

No início da gravação, uma das mulheres que usa um roupão azul, parece rir, no entanto, as duas puxam os cabelos uma da outra e começam a se agredir no palco do programa. A outra mulher, que está usando um macacão rosa, chega a chutar a outra e diz: ‘sai de perto dele, filha da put@’.

Os seguranças do programa conseguem separar as duas. Em seguida, as duas se chamam de “cachorra”. A mulher de roupão provoca novamente e acaricia o esposo da outra mulher. “Rala, rala”, diz ele, enquanto ela desce até o chão. As duas voltam a se agredir, com direito a jogar chinelo. No meio da confusão, a apresentadora Christina Rocha tentou se proteger saindo do local.

Nas redes sociais, os internautas brincaram com a situação, e publicaram diversos emojis de risos. “Eu amo ‘Casos de Família’, quando tem MMA, melhor ainda”, escreveu uma. “Mexeu com o marido”, comentou outra.

Tags:

Casos de Família

Mais recentes

Imagem - Gusttavo Lima revela sonho dos filhos: ‘Nunca andou de transporte público’

Gusttavo Lima revela sonho dos filhos: ‘Nunca andou de transporte público’
Imagem - Astrologia alerta: 5 signos iniciam hoje um ciclo que pode redefinir 2026 ainda esta semana (8 de dezembro)

Astrologia alerta: 5 signos iniciam hoje um ciclo que pode redefinir 2026 ainda esta semana (8 de dezembro)
Imagem - Juiz deixa caso Hytalo Santos por não conseguir ser imparcial e Kamylinha publica carta do influenciador nas redes sociais

Juiz deixa caso Hytalo Santos por não conseguir ser imparcial e Kamylinha publica carta do influenciador nas redes sociais

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
01

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Marcelinho Sangalo brilha ao tocar percussão em show do Parangolé: 'Deu o nome'; VÍDEOS
02

Marcelinho Sangalo brilha ao tocar percussão em show do Parangolé: 'Deu o nome'; VÍDEOS

Imagem - Áries, Touro, Leão e Libra recebem sinais importantes do universo nesta segunda-feira (8 de dezembro)
03

Áries, Touro, Leão e Libra recebem sinais importantes do universo nesta segunda-feira (8 de dezembro)

Imagem - Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda
04

Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda