TÁ ROLANDO?

Nicole Bahls quebra silêncio sobre suposto romance com Samuel Lino, do Flamengo

Modelo falou sobre rumores de affair com o atacante

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:00

Nicole Bahls e Samuel Lino Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução/Flamengo

Nicole Bahls quebrou o silêncio sobre o suposto affair que estaria vivendo com o jogador Samuel Lino, do Flamengo. A modelo comentou sobre o assunto nos bastidores da final da "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", que foi exibida no último domingo (7) e consagrou o ator Silvero Pereira e a bailarina Thaís Sousa como os campeões da temporada.

Ao ser questionada sobre o romance pela repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Nicole foi direta: "Gente, não aconteceu nada. Não tô sabendo. Fiquei sabendo por aí, mas não". Ela ainda reforçou seu status de relacionamento e desconversou sobre o tema: "Tô solteira. Vamos falar sobre trabalho? Tô focada no trabalho".

Os boatos sobre o affair surgiram no último domingo (30), quando Bahls foi a uma das comemorações pelo tetracampeonato do Flamengo na Libertadores. Os rumores afirmavam que os dois começaram a ficar há cerca de um mês, mas optam por não rotular a relação.

Nicole não assume um novo relacionamento desde o término do noivado com o empresário Marcelo Viana. O casal rompeu no início de fevereiro de 2025, após quase quatro anos de uma relação marcada por idas e vindas.