O que é seu está voltando: Lua em Libra traz segunda chance e reconciliação para 3 signos neste sábado (10)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12:30
Prepare o coração, pois o céu deste sábado traz uma vibração de pura harmonia. Com a entrada da Lua no signo de Libra, o "Anjo do Amor" resolveu dar uma passadinha extra na Terra para ajustar as contas afetivas.
Para os nativos de Áries, Gêmeos e Peixes, o dia não é apenas de sorte, mas de uma clareza emocional que permite curar feridas antigas. Se existia uma conversa pendente ou aquele "oi sumido" guardado, a hora de agir (ou reagir) é agora.
A transição da Lua saindo do crítico signo de Virgem para o diplomático Libra suaviza as palavras. Sabe aquela briga boba que afastou vocês? Hoje, ela parece perder o sentido diante do desejo de companhia.
Para os arianos, o desafio é baixar a guarda e deixar o outro falar.
Já para os geminianos, o charme está tão irresistível que será difícil alguém dizer "não" aos seus convites.
Os piscianos, por sua vez, vivem uma noite de entrega profunda, onde o perdão flui naturalmente.
Mas não pense que é apenas sobre o passado. Para quem está solteiro, a energia de Libra favorece o encontro de almas que vibram na mesma frequência.
O Sol em Capricórnio garante que esses novos encontros não sejam apenas passageiros; há uma busca por estrutura e seriedade. É o momento perfeito para sair de casa, frequentar lugares bonitos e se permitir ser visto.
Lembre-se: a beleza atrai, mas a sua verdade é o que vai manter a pessoa ao seu lado.
Feche o dia cultivando o autocuidado. Quando a Lua ilumina Libra, ela nos lembra que o primeiro grande amor da nossa vida deve ser o espelho. Ao se valorizar, você envia um recado claro ao Universo de que só aceita reciprocidade.
Aproveite os números da sorte do seu signo e confie na intuição: o que for para ser seu, encontrará um caminho de volta de forma leve e equilibrada.