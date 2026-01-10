Acesse sua conta
O que é seu está voltando: Lua em Libra traz segunda chance e reconciliação para 3 signos neste sábado (10)

Se você estava esperando um sinal do universo, a configuração astral de hoje promete o empurrãozinho que faltava

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12:30

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Prepare o coração, pois o céu deste sábado traz uma vibração de pura harmonia. Com a entrada da Lua no signo de Libra, o "Anjo do Amor" resolveu dar uma passadinha extra na Terra para ajustar as contas afetivas.

Para os nativos de Áries, Gêmeos e Peixes, o dia não é apenas de sorte, mas de uma clareza emocional que permite curar feridas antigas. Se existia uma conversa pendente ou aquele "oi sumido" guardado, a hora de agir (ou reagir) é agora.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

A transição da Lua saindo do crítico signo de Virgem para o diplomático Libra suaviza as palavras. Sabe aquela briga boba que afastou vocês? Hoje, ela parece perder o sentido diante do desejo de companhia.

Para os arianos, o desafio é baixar a guarda e deixar o outro falar.

Já para os geminianos, o charme está tão irresistível que será difícil alguém dizer "não" aos seus convites.

Os piscianos, por sua vez, vivem uma noite de entrega profunda, onde o perdão flui naturalmente.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Mas não pense que é apenas sobre o passado. Para quem está solteiro, a energia de Libra favorece o encontro de almas que vibram na mesma frequência.

O Sol em Capricórnio garante que esses novos encontros não sejam apenas passageiros; há uma busca por estrutura e seriedade. É o momento perfeito para sair de casa, frequentar lugares bonitos e se permitir ser visto.

Lembre-se: a beleza atrai, mas a sua verdade é o que vai manter a pessoa ao seu lado.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

Uma decisão muda tudo hoje (10 de janeiro) e alguns signos sentem a virada no ar

Dia 10 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

2026 marca a virada mais profunda da vida de um signo, com mudanças visíveis e internas

Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço

Feche o dia cultivando o autocuidado. Quando a Lua ilumina Libra, ela nos lembra que o primeiro grande amor da nossa vida deve ser o espelho. Ao se valorizar, você envia um recado claro ao Universo de que só aceita reciprocidade. 

Aproveite os números da sorte do seu signo e confie na intuição: o que for para ser seu, encontrará um caminho de volta de forma leve e equilibrada.

