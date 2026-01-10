ASTROLOGIA

O que é seu está voltando: Lua em Libra traz segunda chance e reconciliação para 3 signos neste sábado (10)

Se você estava esperando um sinal do universo, a configuração astral de hoje promete o empurrãozinho que faltava

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12:30

Prepare o coração, pois o céu deste sábado traz uma vibração de pura harmonia. Com a entrada da Lua no signo de Libra, o "Anjo do Amor" resolveu dar uma passadinha extra na Terra para ajustar as contas afetivas.

Para os nativos de Áries, Gêmeos e Peixes, o dia não é apenas de sorte, mas de uma clareza emocional que permite curar feridas antigas. Se existia uma conversa pendente ou aquele "oi sumido" guardado, a hora de agir (ou reagir) é agora.

A transição da Lua saindo do crítico signo de Virgem para o diplomático Libra suaviza as palavras. Sabe aquela briga boba que afastou vocês? Hoje, ela parece perder o sentido diante do desejo de companhia.

Para os arianos, o desafio é baixar a guarda e deixar o outro falar.

Já para os geminianos, o charme está tão irresistível que será difícil alguém dizer "não" aos seus convites.

Os piscianos, por sua vez, vivem uma noite de entrega profunda, onde o perdão flui naturalmente.

Mas não pense que é apenas sobre o passado. Para quem está solteiro, a energia de Libra favorece o encontro de almas que vibram na mesma frequência.

O Sol em Capricórnio garante que esses novos encontros não sejam apenas passageiros; há uma busca por estrutura e seriedade. É o momento perfeito para sair de casa, frequentar lugares bonitos e se permitir ser visto.

Lembre-se: a beleza atrai, mas a sua verdade é o que vai manter a pessoa ao seu lado.

