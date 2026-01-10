CONFUSÃO!

Casas de Vidro do BBB 26 estreiam com brigas, gritos e barracos: 'Eu vou te engolir'

Discussões envolveram participantes de três regiões do Brasil; veja o que rolou

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 09:13

Casas de Vidro do BBB 26 tiveram série de barracos no primeiro dia Crédito: Reprodução

As Casas de Vidro do BBB 26 começaram em clima de confusão, barraco e gritaria. O primeiro dia da dinâmica, que definirá os participantes do grupo Pipoca, registrou brigas em três regiões: Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Duas das tretas foram protagonizadas por mulheres. Veja o resumo abaixo.

Centro-Oeste: Chaiany x Jordana

Na Casa de Vidro do Centro-Oeste, a confusão foi protagonizada por Chaiany e Jordana. Tudo começou quando algumas pessoas do lado de fora se apresentaram como moradoras de Sol Nascente, comunidade do Distrito Federal. Ao interagir com o público, Jordana afirmou: "Sol Nascente! Eu trabalhei lá!". Chaiany, porém, retrucou: "Que mentira, velho. Onde que essa menina vai? Na Ceilândia". A troca de farpas continuou, e Jordana rebateu: "Ô, mulher, faz o teu sem me atacar".

Em outro momento, Jordana tentou uma conversa com a adversária. "Tudo você se coloca em lugar de vítima", falou. "Não é isso, não", rebateu Chaiany. "Não! Eu também vim de baixo, só que você está o tempo todo com essa narrativa", insistiu Jordana. "Então tá bom! Fica na sua, que eu fico na minha. A gente não dá certo. Me respeita de lá, e eu te respeito daqui", afirmou a adversária.

A advogada continuou comentando que a desempregada estaria usando um discurso vitimista para tentar convencer o público a ser escolhida na dinâmica. "Você está jogando baixo. Para de se fazer, você se faz!".

"Para de se fazer o car*lho! Tudo você vem falar: 'Você quer se passar de pobre'. E você acha que eu sou o quê? Eu estou falando da minha vida, estou falando o que eu sou. Não vou deixar você ficar falando... Eu não vim aqui para ser sua amiguinha, não. Não posso falar p*rra nenhuma aqui", gritou Chaiany.

"Você que está falando isso [que é pobre]. Tem que fazer seu show mesmo. Não tem que ficar pagando de vitimista, não. Todo mundo tem história triste, eu também tenho. Você não sabe da minha", rebateu Jordana. "É você que está caçando confusão, tu vai achar... Que bicha sonsa, não posso falar nada. Vai tomar no c*", retrucou Chaiany.

Sudeste: Gabriela x Milena

Já na casa de vidro do Sudeste, a treta aconteceu entre Milena e Gabriela. A babá pediu que os fãs não interagissem com a estudante de Psicologia: "Não dá oi para ela, só para mim, só para a tia Milena", falou. "Como você é chata! Chata pra c*cete. Chata, ela está falando sobre o meu jeito", reclamou Gabriela. "Folgada!", rebateu a babá. "Folgada é você, que começou a implicar comigo do nada", falou a estudante.

Milena também questionou o público após ser chamada de "planta" e tentou se justificar: "É porque ela está gritando. Eu também sou (agitada), mas acho que não tem necessidade". Em seguida, reclamou sobre a postura da rival: "Não dá, a gente cansa. Quero ver se ela aguenta mais dois dias, não tem como".

Ao ouvir a crítica, Gabriela se defendeu: "Eu sou assim, eu trabalho com criança". Milena rebateu: "Eu também trabalho, mas nem por isso". A discussão continuou com Gabriela dizendo: "Essa sou eu. Se você é mais quieta...". Milena interrompeu e falou: "Eu também sou assim".

O clima esquentou ainda mais quando Gabriela disparou: "Você tem que olhar pro seu, não pro meu". Milena respondeu: "Não estou olhando pra você não. Ah, garota chata". Gabriela insistiu: "Você que está falando de mim. Olha para o seu".

Um dos participantes tentou amenizar a situação convidando todos para uma foto em grupo. Mas Milena recusou inicialmente: "Perto dela, não". Apesar disso, os quatro acabaram posando juntos. Mas o atrito não parou por aí. "Ai, garota, você é chata. Foca no seu. Chata pra cacete", provocou Gabriela. Milena rebateu: "Grita mais, grita". A troca de ofensas seguiu com frases como "Para, folgada", "Me erra" e "Insuportável". Milena encerrou dizendo: "É pra ignorar, estou ignorando".

Sul: Matheus x Pedro

Na Casa de Vidro da região Sul, o desentendimento foi entre Matheus e Pedro. O vendedor ambulante se irritou após Matheus brincar que ele estava tirando a camisa "para lhe imitar". "Não posso sacar o shape?", disse Pedro. Matheus retrucou: ""Usa tua criatividade". O rival então reclamou: "Só porque eu sou gordinho? Tu sabe que sou atleta igual a ti". O bancário continuou: "Mas tu quer imitar. Tem que ser autêntico".

Momentos depois, Pedro se posicionou quando foi chamado de 'forçado'. "O que você chama de forçado, às vezes, é simpatia", disse o vendedor. "Eu te acho forçado", insistiu o bancário. "E eu te acho indigesto às vezes. Você acha que é melhor que os outros", disparou Pedro.

"Eu estou aqui para representar minha família", rebateu Matheus. "Você tira a camiseta, mas eu não posso tirar porque estou te imitando?", questionou o vendedor.

"Você estava me imitando. Tem que ser criativo, tem que usar suas armas. Eu uso as minhas, eu treinei para estar aqui. Eu vou te engolir mentalmente, fisicamente, de qualquer maneira eu vou te engolir, eu vou ganhar de você", garantiu o bancário.