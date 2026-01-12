COM OLHOS PARA EVITAR OBSTÁCULOS

Amazon inicia testes de entrega por drones; veja como funciona

Gigante de tecnologia realiza voos experimentais no Reino Unido; serviço promete entregas de pacotes de até 2,3 kg em menos de duas horas

Flavia Azevedo

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:36

Entregas por drone estão sendo testadas Crédito: Divulgação

A Amazon deu início aos voos de teste para o seu novo serviço de entrega aérea no Reino Unido, operando a partir de sua base em Darlington, no Symmetry Park. Esta fase experimental precede o lançamento oficial do serviço de entregas por drones para clientes britânicos, previsto para ocorrer ainda este ano. De acordo com informações da BBC, embora os testes já tenham começado com um "número limitado de voos", a empresa ainda não disponibilizou o serviço para o público geral nesta região.

Entregas rápidas e limite de peso

O centro de testes em Darlington foi anunciado pela Amazon em janeiro passado como o ponto de partida para essa inovação em solo britânico. Quando o serviço for totalmente implementado, os clientes qualificados na cidade poderão receber encomendas que pesem menos de 2,3 kg. O grande diferencial prometido pela gigante do e-commerce é a agilidade: o objetivo é que o produto chegue ao destino em menos de duas horas após o pedido.

Tecnologia MK30: 'Olhos' para evitar obstáculos

Para garantir a viabilidade das operações, a Amazon utiliza o seu drone mais moderno, o MK30. Este modelo é equipado com tecnologia de percepção baseada em modelos sofisticados de aprendizado de máquina (machine learning), treinados para reconhecer diversos objetos, como pessoas, animais e barreiras físicas.

Um dos desafios das entregas aéreas é identificar itens que não aparecem em mapas de satélite, como varais de roupas ou camas elásticas. Segundo a empresa, as câmeras do drone monitoram continuamente o espaço aéreo durante o voo, permitindo que o dispositivo tome medidas evasivas caso outras aeronaves entrem em sua rota. David Carbon, vice-presidente da Prime Air, ressaltou que os dispositivos foram projetados para operar de forma silenciosa e eficiente.

Segurança como prioridade máxima

A segurança tem sido o pilar central do discurso da Amazon para a aceitação da tecnologia. A empresa afirmou estar trabalhando em estreita colaboração com o Conselho de Darlington e com a Autoridade de Aviação Civil (CAA) durante todo este período de testes. O foco é garantir a integridade de pessoas, animais de estimação e propriedades.

Durante experimentos realizados anteriormente nos Estados Unidos, a Amazon chegou a entregar itens gratuitos, como latas de sopa, diretamente nas garagens dos clientes para testar a precisão do sistema.

Em termos de funcionamento, o drone opera como um "vigia digital" altamente treinado: em vez de apenas seguir uma rota pré-programada, ele utiliza seus sensores para "enxergar" e reagir ao ambiente em tempo real, garantindo que o caminho esteja livre antes de completar a missão.