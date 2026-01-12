Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amazon inicia testes de entrega por drones; veja como funciona

Gigante de tecnologia realiza voos experimentais no Reino Unido; serviço promete entregas de pacotes de até 2,3 kg em menos de duas horas

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:36

Entregas por drone estão sendo testadas
Entregas por drone estão sendo testadas Crédito: Divulgação

A Amazon deu início aos voos de teste para o seu novo serviço de entrega aérea no Reino Unido, operando a partir de sua base em Darlington, no Symmetry Park. Esta fase experimental precede o lançamento oficial do serviço de entregas por drones para clientes britânicos, previsto para ocorrer ainda este ano. De acordo com informações da BBC, embora os testes já tenham começado com um "número limitado de voos", a empresa ainda não disponibilizou o serviço para o público geral nesta região.

Entregas rápidas e limite de peso

O centro de testes em Darlington foi anunciado pela Amazon em janeiro passado como o ponto de partida para essa inovação em solo britânico. Quando o serviço for totalmente implementado, os clientes qualificados na cidade poderão receber encomendas que pesem menos de 2,3 kg. O grande diferencial prometido pela gigante do e-commerce é a agilidade: o objetivo é que o produto chegue ao destino em menos de duas horas após o pedido.

Os 10 livros mais vendidos de 2025 na Amazon

1º) Do dia para a noite - Bobbie Goods (Harper Collins). Livro de colorir: acompanhe os dias ― e as noites ― de Momo, a cachorrinha mais fofa de todo o universo Bobbie Goods. por Reprodução
2º) Dias quentes - Bobbie Goods (HarperCollins). Livro de colorir: inspirado no calor do verão e na beleza da primavera,  Dias quentes  é recheado com cenas fofas e acolhedoras, perfeitas para deixar a imaginação fluir durante a pintura. por Reprodução
3º) Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação, de Junior Rostirola (Vélos). Uma jornada de transformação para todo o ano por meio de devocionais.  por Reprodução
4º) Verity, de Colleen Hoover (2020). Um thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para terminar a série da famosa autora, Verity Crawford, incapacitada após um acidente. por Divulgação
5º) A psicologia financeira, de Morgan Housel (Harper Housel). Abordando a gestão financeira de maneira inédita, o autor apresenta casos de sucessos e fracassos de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças. por Reprodução
6º) A Metamorfose, de Franz Kafka (Principis). Gregor Samsa, um caixeiro-viajante, um dia acorda transformado em um inseto monstruoso.  por Divulgação
7º) A hora da estrela, de Clarice Lispector (Rocco). Macabéa, uma jovem nordestina pobre e ingênua que migra para o Rio de Janeiro e vive uma existência monótona como datilógrafa, até ser atropelada. por Divulgação
8º) Isso e aquilo - Bobbie Goods (HarperCollins): livro de colorir para aqueles que não querem escolher entre duas aventuras diferentes. por Reprodução
9º) Hábitos Atômicos: um Método Fácil e Comprovado de Criar Bons Hábitos e se Livrar dos Maus, de James Clear (Alta Novel). Os leitores serão inspirados e entretidos por histórias de medalhistas de ouro em Olimpíadas, artistas premiados, líderes de negócios, médicos que salvam vidas e astros da comédia que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de suas áreas de atuação. por Reprodução
10º) O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason (Harper Business). Um clássico sobre como multiplicar riqueza e solucionar problemas financeiros. por Reprodução
1 de 10
1º) Do dia para a noite - Bobbie Goods (Harper Collins). Livro de colorir: acompanhe os dias ― e as noites ― de Momo, a cachorrinha mais fofa de todo o universo Bobbie Goods. por Reprodução

Tecnologia MK30: 'Olhos' para evitar obstáculos

Para garantir a viabilidade das operações, a Amazon utiliza o seu drone mais moderno, o MK30. Este modelo é equipado com tecnologia de percepção baseada em modelos sofisticados de aprendizado de máquina (machine learning), treinados para reconhecer diversos objetos, como pessoas, animais e barreiras físicas.

Um dos desafios das entregas aéreas é identificar itens que não aparecem em mapas de satélite, como varais de roupas ou camas elásticas. Segundo a empresa, as câmeras do drone monitoram continuamente o espaço aéreo durante o voo, permitindo que o dispositivo tome medidas evasivas caso outras aeronaves entrem em sua rota. David Carbon, vice-presidente da Prime Air, ressaltou que os dispositivos foram projetados para operar de forma silenciosa e eficiente.

Segurança como prioridade máxima

A segurança tem sido o pilar central do discurso da Amazon para a aceitação da tecnologia. A empresa afirmou estar trabalhando em estreita colaboração com o Conselho de Darlington e com a Autoridade de Aviação Civil (CAA) durante todo este período de testes. O foco é garantir a integridade de pessoas, animais de estimação e propriedades.

Durante experimentos realizados anteriormente nos Estados Unidos, a Amazon chegou a entregar itens gratuitos, como latas de sopa, diretamente nas garagens dos clientes para testar a precisão do sistema.

Em termos de funcionamento, o drone opera como um "vigia digital" altamente treinado: em vez de apenas seguir uma rota pré-programada, ele utiliza seus sensores para "enxergar" e reagir ao ambiente em tempo real, garantindo que o caminho esteja livre antes de completar a missão.

Por @flaviaazevedoalmeida , com agências

Leia mais

Imagem - Do sertão da Bahia ao Globo de Ouro, conheça a vida fora dos holofotes de Wagner Moura

Do sertão da Bahia ao Globo de Ouro, conheça a vida fora dos holofotes de Wagner Moura

Imagem - IAs em sofrimento: após sessões de terapia, robôs relatam “traumas”, “abusos” e ansiedade

IAs em sofrimento: após sessões de terapia, robôs relatam “traumas”, “abusos” e ansiedade

Imagem - Manual do hóspede: regras básicas para não passar vergonha na casa dos outros neste verão

Manual do hóspede: regras básicas para não passar vergonha na casa dos outros neste verão

Mais recentes

Imagem - Família tenta repatriar brasileira presa por perseguir Jungkook, do BTS, na Coreia do Sul

Família tenta repatriar brasileira presa por perseguir Jungkook, do BTS, na Coreia do Sul
Imagem - Cientistas descobrem 'cápsula do tempo' selada há 40 mil anos que pode reescrever o destino da espécie humana

Cientistas descobrem 'cápsula do tempo' selada há 40 mil anos que pode reescrever o destino da espécie humana
Imagem - Ex-marido é preso por matar dentista e esposa na frente dos filhos

Ex-marido é preso por matar dentista e esposa na frente dos filhos

MAIS LIDAS

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
01

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
02

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - Mulher flagra traição e esfaqueia companheiro em cidade baiana
04

Mulher flagra traição e esfaqueia companheiro em cidade baiana