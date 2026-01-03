FLAVIA AZEVEDO

Manual do hóspede: regras básicas para não passar vergonha na casa dos outros neste verão

Por mais que lhe digam que é “bobagem”, tudo que está listado aqui será observado, mesmo que de forma inconsciente

Flavia Azevedo

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:00

Há regras que devem ser cumpridas se a intenção for manter a relação (e o teto) intacta Crédito: Pexels

O sol brilha, as praias convidam, as festas são imperdíveis e, de repente, nas casas dos soteropolitanos “tem mais hóspede do que gente”. Sim, você sabe que o verão é a temporada oficial das casas transformadas em pousadas por parentes e amigos. O que é uma delícia, claro. Receber pessoas queridas é um prazer, mas também um ato de generosidade que assim deve ser considerado. É por isso que, para quem chega, a linha entre ser um convidado querido e um "encosto" é mais fina que areia de praia. Se você é o hóspede da vez, entenda que a hospitalidade alheia é um presente precioso. Por esse motivo, por mais íntimo que seja o anfitrião, há regras que devem ser cumpridas se a intenção for manter a relação (e o teto) intacta. Pensando nisso, preparei este resumo com as regras de etiqueta mais básicas e imutáveis, amplamente difundidas por profissionais do bom senso, para esse tipo de convivência. E acredite: por mais que lhe digam que é “bobagem”, tudo que está listado aqui será observado, mesmo que de forma inconsciente. Sendo assim, já adianto o meu "de nada".

Minimalismo na mala

Você não está se mudando para a casa de seu parente ou amigo. Então, o primeiro erro de um hóspede é chegar como se estivesse. Levar um imenso volume de objetos pra passar apenas alguns dias é desnecessário, invasivo e demonstra falta de consideração com o espaço limitado de quem o recebe. O ideal é ser enxuto e levar apenas o necessário para o período combinado. Antes de sair de casa, converse com seu anfitrião sobre o clima e as atividades programadas. É bom saber, por exemplo, se haverá trilhas ou alguma festa que demande roupa especial. A ideia é fazer uma mala inteligente para ocupar o mínimo de espaço possível e jamais espalhar seus pertences pelas áreas comuns.

A lei do "mimo"

Pode ser na chegada ou na saída mas, sim, é necessário deixar um “mimo”. Esse presentinho funciona como um agradecimento pelo acolhimento e pelo trabalho que o anfitrião teve ou terá durante a sua estadia. Não precisa ser algo mirabolante nem caro. Uma garrafa de vinho de boa qualidade, uma caixa de bombons, flores ou um item de decoração para a casa (como velas ou vasos) são formas gentis de demonstrar gratidão.

O enxoval

Nunca presuma que o seu anfitrião tem um estoque infinito de roupas de cama e banho para todos os "agregados" do verão. Muitas vezes, a pessoa tem a quantidade exata para os moradores e fica sem graça de pedir que você traga o seu material. Antes de viajar sempre pergunte se precisa levar suas próprias toalhas, lençóis e travesseiros. Isso demonstra uma preocupação real em não sobrecarregar a logística da lavanderia alheia e facilita a vida de quem vai lhe receber.

Sincronia de horários

Por mais que lhe digam "sinta-se em casa", lembre-se de que a casa não é sua e ela tem uma rotina que deve ser respeitada. Um bom hóspede se adequa à programação local. Se o café da manhã é servido cedo porque o dono da casa vai trabalhar, não apareça às 11h esperando que a mesa ainda esteja posta e o pão quentinho. Da mesma forma, se os anfitriões costumam dormir cedo, evite barulhos, conversas altas ou TV no volume máximo tarde da noite.

Máxima organização

Isso é muito importante! Mantenha seu espaço - seja um quarto de hóspedes ou um colchão na sala - impecavelmente limpo e arrumado. Faça sua cama todas as manhãs e não deixe roupas, sacolas ou sapatos espalhados pelos cômodos comuns. No banheiro compartilhado, a regra é manter o espaço sem qualquer rastro da sua presença. Isso significa não deixar objetos pessoais (como escovas e cremes) jogados e jamais pendurar roupas íntimas no box. Se o banheiro molhou durante o banho, seque-o imediatamente. Além disso, colabore lavando pratos e fazendo outras pequenas tarefas domésticas cotidianas.

Reposição da despensa

Você não precisa chegar com um mercado feito, mas a etiqueta exige que você contribua com as compras, principalmente repondo os itens da casa que você consumiu. Não é legal desabastecer a geladeira alheia sem repor. Então, passe no supermercado e compre itens básicos de consumo comum, como leite, pão, frutas, bebidas e biscoitos. Se oferecer para pagar um jantar por delivery, cozinhar um prato que seja a sua especialidade ou convidar os anfitriões para comer em um restaurante legal também são formas elegantes de retribuir a hospitalidade.

Resolva sua vida

Se você esqueceu a escova de dentes, o carregador do celular ou o protetor solar, não fique lamentando para o anfitrião, o que pode deixá-lo na obrigação de resolver por você. Pergunte onde fica a farmácia ou o mercado mais próximo e resolva seu problema sozinho. Além disso, não dependa do dono da casa para ser seu guia turístico 24 horas; se ele estiver ocupado ou trabalhando, vá explorar a cidade por conta própria.

Controle remoto

Respeite a tecnologia e o entretenimento alheio. Jamais mude o perfil do Netflix ou de outros aplicativos conectados na TV sem permissão, pois isso altera o histórico de quem paga a conta. No sofá, não monopolize o controle remoto com programações que apenas você gosta, especialmente se forem gêneros que incomodam os donos da casa, como filmes de terror tarde da noite. O ideal é assistir aos seus programas favoritos no seu próprio celular ou tablet. Obviamente, com fones de ouvido.

Convidado não convida

Este é o erro mais imperdoável da lista: levar alguém para a casa sem autorização expressa e prévia do dono. A casa do anfitrião não é um hotel ou um espaço público onde você pode marcar encontros. Se quiser ver um amigo que mora na cidade, marque em um café ou bar fora da residência onde você está hospedado. Se começar um romance, nem pense em usar a casa como motel. Aparecer com um "estranho" é a forma mais rápida de nunca mais ser convidado.

Prazo de validade

Hospitalidade tem data de expiração, e estender a visita "só mais um pouquinho" pode ser desastroso. Cumpra rigorosamente a data de saída combinada no início da estadia. Não espere que o anfitrião tenha que sugerir que já está na hora de você ir embora; isso cria uma situação constrangedora para todos. Saia pontualmente, deixe o espaço organizado e, ao retornar para sua casa, envie uma mensagem de agradecimento e, de preferência, oferecendo a mesma hospitalidade em retribuição.