Vinícolas brasileiras diversificam experiências em enoturismo

Leia a coluna na íntegra

  Paula Theotonio

  • Paula Theotonio

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 08:00

Para atender crescente demanda, as vinícolas brasileiras vêm diversificando seu portfólio de atrações
Para atender crescente demanda, as vinícolas brasileiras vêm diversificando seu portfólio de atrações

O interesse dos brasileiros pelo vinho tem ido além do consumo e avançado cada vez mais para o território das experiências. Pelo menos é o que indicam alguns players do mercado, como a Wine Locals, uma plataforma brasileira especializada em atividades ligadas ao vinho. Com 138 parceiros no Rio Grande do Sul — principal polo de enoturismo do Brasil —, a empresa registrou a comercialização de 71 mil atividades no estado durante 2025, um aumento de 57,8% em relação a 2024.

Os tours e visitas guiadas lideram as contratações na Wine Locals, com 51,69%, seguidos pelas degustações (20,17%) e pelas opções enogastronômicas (15,97%). A maioria dos usuários (79%) vem de fora do Rio Grande do Sul, com São Paulo na liderança, e Pernambuco e Bahia em 8º e 9º lugar no ranking, respectivamente.

Um cenário que pode estar ligado à sede por vivências físicas em meio a um mundo tão hiperconectado. A “economia da experiência” é uma tendência apontada pela WGSN, uma das maiores consultorias de consumo do mundo, para os próximos anos. Seus estudos indicam que as pessoas estão priorizando diversão e entretenimento em detrimento de objetos físicos, principalmente no Brasil.

Para atender a essa demanda, as vinícolas brasileiras vêm diversificando seu portfólio de atrações. Um dos destaques vai para a Miolo, que iniciou o ano com um complexo enoturístico renovado no Vale dos Vinhedos: loja duplicada, espaços inéditos e melhorias em estrutura e acessibilidade. Com esta entrega, a vinícola projeta ampliar em 20% o fluxo de visitantes, que hoje supera 200 mil pessoas por ano.

Uma das novidades é o Tour Giuseppe Miolo, com degustação da linha de mesmo nome. Nesta opção, os turistas acessam a Cave Giuseppe, novo espaço dedicado aos oito ovos de concreto utilizados na elaboração dos vinhos da marca. Há uma degustação desconstruída, com prova de três amostras: uma retirada diretamente dos ovos de concreto e outra das barricas de carvalho, ambas correspondentes ao Chardonnay DOVV. A terceira taça apresenta o Miolo Giuseppe Chardonnay DOVV já no corte final, unindo concreto e madeira.

Segundo Artur Tremper Farias, gerente de Enoturismo da Miolo Wine Group, essa é uma forma de viver o vinho em partes, entendendo processos, texturas e transformações que normalmente ficam restritas às equipes técnicas. “O visitante acompanha o vinho em sua construção: primeiro um vinho que passou apenas pelo ovo de concreto, depois um que já estagiou pela barrica de carvalho francês e, por fim, o resultado final”, destaca.

Ainda no Vale dos Vinhedos, a Vinícola Larentis apostou na instalação de 18 bangalôs em meio aos seus vinhedos. A novidade se integra ao Larentis Lounge, espaço criado para aproximar o enoturista do vinho, da natureza e do cotidiano da empresa. A estrutura, inédita na região, representa um dos maiores investimentos recentes da Larentis em experiências a céu aberto e reforça a importância do enoturismo para o negócio — responsável por 35% de seu faturamento. Nos últimos anos, a vinícola ficou conhecida pelos seus piqueniques e também pelos jantares com colheita noturna em plena época de vindima, no verão.

Assim como na Larentis, a aposta da baiana UVVA para 2026 é mais focada no lifestyle em torno do vinho. O Piquenique UVVA, lançado este ano, é ideal para turistas que dispensam visitas guiadas e desejam uma vivência mais contemplativa, com contato direto com a natureza. Por preços a partir de R$ 530, duplas ou grupos de até 4 pessoas recebem uma cesta com diversas opções de finger food, água e uma garrafa de espumante ou vinho.

Já no Vale do São Francisco, o enoturismo vive um momento de estabilidade, com números similares a 2024. Porém a região produtora — única do mundo onde as uvas são colhidas todos os dias do ano — também viu aumentar o interesse por degustações premium, em roteiros mais intimistas. Buscando atender a esse público, a Vinícola Verano Brasil (PE) lançou o tour Reserva, com degustação guiada de seus rótulos premiados e de alta gama. Ainda este ano, estão previstos eventos com DJs e colaborações com outras vitivinícolas do Sertão pernambucano.

