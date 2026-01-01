MANUAL MÍSTICO DO NOVO ANO

Veja previsões e providências para 2026, segundo videntes, sensitivos e oráculos variados

Com cobranças mais duras, recomeços obrigatórios e menos espaço para improviso, o ano testa escolhas, caráter e limites pessoais

Flavia Azevedo

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 06:00

Para os místicos, 2026 é tipo uma atualização obrigatória de software em cada um de nós Crédito: Imagem produzida com IA

Se você é do tipo que cancela o churrasco porque Mercúrio está retrógrado, que muda o corte de cabelo depois de um mapa astral ou cujo coração dispara com qualquer profecia, faça um favor a si mesmo pulando esta matéria. Mas, se você, como eu, gosta de uma boa “fofoca” cósmica, entende que previsões dizem mais sobre o espírito do tempo do que sobre o futuro e tem curiosidade em saber o que os “iluminados” andam soprando para este ano que mal começou, seja bem-vindo.

Hoje é 1º de janeiro de 2026. Se o mundo não acabou ontem, as previsões indicam que ele vai, no mínimo, dar um cavalo de pau tecnológico, político e espiritual. Preparado para saber o que o futuro nos reserva? Então, senta que lá vem história.

Veja envolvidos nas previsões para 2026 1 de 28

Simpsons e Nostradamus

Talvez, você seja a única pessoa que não sabe, então receba essa informação: há muito tempo, Os Simpsons deixaram de ser apenas uma série de animação. Eles viraram, na cultura digital, uma espécie de serviço de inteligência preditiva. Essa leitura aparece frequentemente em veículos como BBC Culture e The Guardian, que analisam o fenômeno como coincidência histórica e espírito do tempo. Mas também há quem diga que é pura magia.

Seja lá o que for, fato é que, para 2026, o desenho animado prevê o céu lotado de carros voadores (eVTOLs), mansões subterrâneas como novo símbolo máximo de status e sobrevivência, e o fim gradual do dinheiro físico, substituído por moedas digitais oficiais, como o Drex, e criptomoedas.

Bem, os eVTOLs já estão em fase avançada de testes e certificação, segundo reportagens da Reuters e da Bloomberg sobre empresas como Joby Aviation e Archer; bilionários como Zuckerberg e Bezos realmente investem em bunkers de luxo como resposta a colapsos climáticos e sociais, tema de reportagens do The Guardian e do New York Times; e o Banco Central brasileiro testa o Drex como parte da digitalização financeira, que é um projeto amplamente noticiado. Ou seja...

Já Nostradamus (Michel de Nostredame, médico, astrólogo e escritor francês do século XVI, autor das Centúrias), nosso velho conhecido, “reaparece” todo início de ano trazendo más notícias, como fonte inesgotável de ansiedade coletiva. Segundo interpretações divulgadas pelo tabloide britânico Daily Star - leitura que também circula em veículos como Daily Mail, The Sun e Mirror -, a previsão para 2026 fala de um “grande homem” abatido por um raio em plena luz do dia, podendo ser um rei, um líder mundial ou apenas uma “celebridade” qualquer com azar fenomenal.

Ele também menciona um “enxame de abelhas” em uma emboscada noturna e sete meses de uma guerra terrível, tão violenta que faria o Ticino, na Suíça, transbordar sangue. Como pode ver, nosso profeta continua o mesmo.

O Ano 1 na numerologia

Se 2025 foi o Ano Universal 9 - aquele grande encerramento de ciclo em que máscaras caíram, relações ruíram e muita gente terminou o ano se sentindo uma alma penada sem GPS -, 2026 chega com outra vibração: é o Ano 1, leitura numerológica amplamente divulgada por portais exotéricos.

Segundo Suzi Mariah (terapeuta holística e numeróloga brasileira, com atuação em mídia digital e podcasts), em participação no LIN Podcast, entramos agora em um ciclo menos contemplativo e mais materialista. É o ano do empreendedorismo individual, da construção concreta, de cuidar de si e botar a mão na massa. Ou seja, sai de cena a promessa espiritual vaga, entra o boleto pago em dia.

Já André Mantovanni (astrólogo brasileiro com colunas em rádio, TV e portais de notícias) avisa que o regente é Marte, planeta da ação, do fogo e do confronto.

O recado é que Marte constrói, mas também destrói. Quem não souber equilibrar esse incêndio interno pode terminar 2026 queimando pontes em vez de abrindo caminhos.

Lula, Bolsonaro e Trump

A vidente Vandinha Lopes (sensitiva brasileira conhecida por previsões em programas de TV e sites populares) afirma que a missão de Lula é cármica e que, em 2026, ele entregaria uma espécie de “bandeira branca” da paz. Para Donald Trump, a coisa azeda em abril. Vandinha o descreve como um “bebezão rebelde”, com riscos de afastamento por questões psicológicas e obsessores espirituais.

A polêmica Chaline (Chaline Grazik, sensitiva conhecida como “Vidente das Estrelas”, com forte presença em redes sociais e matérias de entretenimento) vai além e prevê a morte de um presidente estrangeiro cuja inicial é “M”, além de alertar para riscos severos à saúde de Bolsonaro, citando problemas cardíacos ou “magia de energia oposta”.

A leitura mística do poder continua. Uma reportagem da agência Reuters sobre rituais de xamãs no Peru dá conta de que líderes espirituais preveem problemas graves de saúde para Trump, mudanças no comando político da Venezuela e o encerramento de conflitos armados.

O pano de fundo de tudo isso seria a Terceira Guerra Mundial Virtual. Na prática, eleições contaminadas por deep fakes, manipulação de imagens, vozes e narrativas, tornando cada vez mais difícil distinguir a verdade da mentira.

Vida dos famosos

Segundo Lene Sensitiva (vidente brasileira com espaço recorrente em portais de celebridades e programas populares), o casamento de Luciano Huck e Angélica - esse eterno comercial de margarina - tem data de validade entre 2026 e 2028, com direito a polêmica pública e até à revelação de uma filha fora do casamento.

Porém, enquanto uns se separam, outros multiplicam. Anitta aparece como futura mãe de uma menina ainda em 2026, segundo a mesma Lene Sensitiva. Já Virgínia Fonseca deve enfrentar um primeiro semestre de “pés no chão” e ataques radicais.

Neymar, por sua vez, surge novamente cercado de dúvidas. Maísa Escobar (astróloga e colunista do portal Terra Horóscopo) e Lene questionam seu fôlego para a Copa, enquanto Lene prevê mais uma gravidez polêmica orbitando o craque. Essas previsões são recorrentes em seções de astrologia pop em vários portais.

Datas importantes

A sempre direta Márcia Sensitiva (Márcia Fernandes, astróloga e sensitiva com longa trajetória em rádio, TV e colunas de jornais) entrega o mapa da mina para os supersticiosos organizados. Segundo ela, 3 de março de 2026 será o dia mais delicado do ano, marcado por falhas em sistemas sociais, desafios na saúde e a recomendação clara de ficar em casa e evitar decisões importantes. Já 12 de agosto de 2026 aparece como a melhor data do ano, favorável para casar, investir, mudar de vida ou finalmente começar a dieta que você promete desde 2019.

O sensitivo Rodrigo Tudor (tarólogo e espiritualista com presença em programas de internet e colunas esotéricas) acrescenta um “blind item” pesado: uma cantora internacional premiadíssima, além de dois apresentadores e um cantor brasileiro, devem ir de arrasta este ano.

Justiça sem paciência

Se o martelo de Xangô ainda não bateu na sua porta, prepare o lombo. Segundo Diego de Airá (babalorixá e sacerdote de matriz afro-brasileira, frequentemente citado em reportagens sobre religiosidade e cultura), 2026 é o ano da ordem, do reequilíbrio e da justiça severa.

Não adianta acender vela e continuar dando calote no vizinho. Xangô exige coerência entre discurso e prática. Se a ventania de Iansã bagunçou 2025; agora, a conta chega.

Ogum e Oxóssi entram em cena para lembrar que o jantar só chega para quem caça. Nada virá de mão beijada. A flecha do sucesso exige foco absoluto, ou você vai passar o ano colecionando boas intenções e de estômago vazio. Leituras semelhantes sobre orixás e tempo social aparecem em reportagens de veículos como CartaCapital e Agência Pública.

Plot twist final

Segundo o portal Personare, o Arcano de 2026 é a Roda da Fortuna. Léo Kioda (tarólogo) explica que ela funciona como uma máquina tecnológica imparável, impedindo qualquer estagnação. Se 2025 foi o Eremita, tateando no escuro, 2026 é o ventilador ligado no máximo. O que sobra depois do caos é a sua essência.

Já Iubi Miranda (numerólogo brasileiro com colunas em portais de comportamento e espiritualidade) reforça que 2026 é a semente de um novo ciclo de nove anos, comparável a 2020, mas com uma diferença fundamental: se a pandemia isolou, este ciclo será marcado por alianças, parcerias e novos blocos de poder que moldarão a ordem mundial até 2034.

Em julho, com Júpiter em Leão se opondo a Plutão em Aquário, a crise de identidade humana se intensifica. Avatares digitais, ídolos artificiais e a disputa direta entre Inteligência Artificial e trabalho autoral entram em cena. O que não chega a ser uma novidade. Essa tensão tem sido tema de muitos debates sobre automação, identidade e futuro do trabalho.

Para os místicos, se há uma saída, é resgatar o protagonismo do afeto e da sensibilidade, antes que a Roda da Fortuna decida que o “eu analógico” não presta mais pra nada.

E agora, José?

Pelo que entendi, para os místicos, 2026 é uma atualização obrigatória de software em cada um de nós. Ou seja, você pode tentar adiar, mas o sistema reinicia sozinho. Parece que o segredo é garantir que seus arquivos de caráter estejam salvos na nuvem da justiça de Xangô, porque o antivírus de Marte não vai ter paciência com usuários lentos. Em resumo, é isso aí.

Feliz 2026. Que Ogum nos proteja das fake news, que os boletos sejam pagos e que Nostradamus tenha apenas exagerado no vinho.