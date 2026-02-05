Acesse sua conta
Jovem é morta com golpes de tesoura pelo namorado após ser impedida de sair para aniversário

Universitária iria para festa da família

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:50

Homem foi preso
Homem foi preso Crédito: Reprodução

Uma universitária foi morta pelo namorado com golpes de tesoura e pauladas na cabeça na casa onde o casal morava, na Rua Senador Alencar, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na noite de terça-feira (3). O suspeito foi preso.

A polícia tomou conhecimento do crime após a denúncia de um motociclista por aplicativo, acionado pela vítima momentos antes. Ao chegar ao endereço, o condutor percebeu sangue escorrendo para a calçada do imóvel e acionou uma viatura que passava pelo local.

Segundo familiares, Luciana Cordeiro do Nascimento, de 27 anos, mantinha um relacionamento de cerca de oito meses com Bruno Ribeiro da Silva, de 30, descrito como conturbado, marcado por brigas e ciúmes.

De acordo com parentes, antes do crime o casal discutiu porque Luciana queria ir ao aniversário do marido da irmã, em um restaurante, o que não teria sido aceito pelo companheiro. A jovem chegou a chamar um motorista por aplicativo, mas, antes da chegada do condutor, ligou para a irmã informando que não iria mais ao local e que acionaria a polícia, pois estava sendo impedida de sair de casa.

Horas depois, a família foi informada de que Luciana havia sido assassinada pelo namorado.

Além de universitária, Luciana trabalhava como auxiliar administrativa na Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), que divulgou nota de pesar, manifestando solidariedade aos familiares e repúdio a qualquer forma de violência contra a mulher.

Após o crime, Bruno Ribeiro fugiu em uma motocicleta e foi preso em Morada Nova, no interior do Ceará. Segundo a Polícia Civil, ele pretendia fugir para o Pará. O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio.

Ainda conforme a polícia, Bruno Ribeiro possui antecedentes criminais, incluindo ameaça no contexto de violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação criminosa, crime contra idoso e registros por roubo.

O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Com informações do g1 CE.

Crime

