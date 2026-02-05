Acesse sua conta
Ex-goleiro Bruno assiste jogo do Flamengo no Maracanã e é tietado por fãs

Bruno publicou fotos com camisa e bandeira do clube nas redes sociais

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:07

Ex-goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã
Ex-goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã

Condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, o ex-goleiro Bruno Fernandes voltou a aparecer em um dos principais palcos do futebol brasileiro. Na noite da última quarta-feira (4), ele esteve no Maracanã para acompanhar a partida entre Flamengo e Internacional, válida pelo Campeonato Brasileiro. A presença do ex-jogador no estádio gerou repercussão imediata nas redes sociais.

Bruno assistiu ao jogo no setor de cadeiras cativas e fez questão de registrar o retorno ao estádio em publicações no Instagram, onde reúne mais de 320 mil seguidores. Nas imagens, ele aparece usando a camisa do Flamengo, segurando uma bandeira do clube e posando na área externa do Maracanã, além de mostrar o local de onde acompanhou a partida. “Que saudade eu estava desse lugar”, escreveu o ex-goleiro na publicação

A postagem teve rápida repercussão e acumulou interações em pouco tempo. Nos comentários, parte dos seguidores demonstrou apoio ao ex-goleiro, com mensagens de elogio e até idolatria. Ao mesmo tempo, a publicação também atraiu críticas e manifestações contrárias à presença de Bruno no estádio, refletindo a divisão de opiniões entre os torcedores.

A aparição chamou atenção pelo histórico de Bruno com o clube carioca, onde viveu o auge da carreira antes de ser preso. Ele está em liberdade desde 2019, quando passou a cumprir a pena em regime aberto. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão pela morte de Eliza Samudio, crime ocorrido em 2010 e que teve grande repercussão nacional, encerrando de forma abrupta sua trajetória no futebol de alto nível.

Recentemente, o ex-goleiro voltou a atuar profissionalmente, mas a passagem foi curta. Bruno foi dispensado do Capixaba, clube da primeira divisão do Espírito Santo, após reclamar publicamente de problemas estruturais no alojamento e do atraso no pagamento de salários. A saída ocorreu poucos dias depois das declarações.

