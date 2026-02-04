Influenciador é preso após matar suspeito de roubo que invadiu sua casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:49
O influenciador Thiago Henrique dos Reis Pedra, 24 anos, conhecido como Drake de BH, permanece preso após a morte de um suspeito durante uma tentativa de assalto à sua residência, mesmo depois de alega legítima defesa no caso, segundo informações do Estado de Minas.
Thiago reagiu à invasão de três homens armados à casa onde mora com a família. Durante a ação criminosa, um dos assaltantes, identificado como Marcelo Augusto de Souza, de 29 anos, foi baleado e morreu após ser socorrido.
Segundo a Polícia Militar, o influenciador estava prestes a dormir quando foi surpreendido no quarto por um criminoso armado. Na sequência, os invasores renderam o irmão de Thiago e o levaram até o quarto dos pais, onde o pai dos jovens passou a ser agredido.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Durante a luta corporal, um dos revólveres dos assaltantes caiu no chão. O influenciador se apoderou da arma e efetuou os disparos para defender os familiares. Mesmo com a versão apresentada pela defesa, Thiago foi preso.
De acordo com a defesa, a permanência do influenciador detido é um procedimento esperado diante da ocorrência de um homicídio, ainda que a linha de investigação seja de legítima defesa. A expectativa é de que o influenciador seja ouvido pelo delegado de plantão e liberado.
A perícia da Polícia Civil recolheu duas armas de fogo encontradas na lavanderia da residência e solicitou as imagens das câmeras de segurança do imóvel. O material será analisado para esclarecer a dinâmica dos fatos e confirmar se houve excesso na reação.
O inquérito também busca identificar e localizar os outros dois envolvidos na tentativa de assalto.