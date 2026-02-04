POLÍCIA

Influenciador é preso após matar suspeito de roubo que invadiu sua casa

Thiago Henrique dos Reis Pedra, 24 anos, conhecido como Drake de BH, atirou em ladrão dentro da própria casa

Wendel de Novais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:49

Thiago Henrique dos Reis Pedra, 24 anos, é conhecido como Drake de BH Crédito: Reprodução

O influenciador Thiago Henrique dos Reis Pedra, 24 anos, conhecido como Drake de BH, permanece preso após a morte de um suspeito durante uma tentativa de assalto à sua residência, mesmo depois de alega legítima defesa no caso, segundo informações do Estado de Minas.

Thiago reagiu à invasão de três homens armados à casa onde mora com a família. Durante a ação criminosa, um dos assaltantes, identificado como Marcelo Augusto de Souza, de 29 anos, foi baleado e morreu após ser socorrido.

Segundo a Polícia Militar, o influenciador estava prestes a dormir quando foi surpreendido no quarto por um criminoso armado. Na sequência, os invasores renderam o irmão de Thiago e o levaram até o quarto dos pais, onde o pai dos jovens passou a ser agredido.

Durante a luta corporal, um dos revólveres dos assaltantes caiu no chão. O influenciador se apoderou da arma e efetuou os disparos para defender os familiares. Mesmo com a versão apresentada pela defesa, Thiago foi preso.

De acordo com a defesa, a permanência do influenciador detido é um procedimento esperado diante da ocorrência de um homicídio, ainda que a linha de investigação seja de legítima defesa. A expectativa é de que o influenciador seja ouvido pelo delegado de plantão e liberado.

A perícia da Polícia Civil recolheu duas armas de fogo encontradas na lavanderia da residência e solicitou as imagens das câmeras de segurança do imóvel. O material será analisado para esclarecer a dinâmica dos fatos e confirmar se houve excesso na reação.