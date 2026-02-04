Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresário brasileiro Eike Batista é citado em documentos do caso Epstein e nega envolvimento

Caso envolve crimes sexuais, incluindo exploração de menores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:59

Empresário brasileiro Eike Batista é citado em documentos do caso Epstein
Empresário brasileiro Eike Batista é citado em documentos do caso Epstein Crédito: José Cruz / Agência Brasil

O empresário brasileiro Eike Batista e sua ex-mulher, a atriz e modelo Luma de Oliveira, são citados em mensagens que integram documentos do caso Jeffrey Epstein, recentemente tornados públicos pelo governo dos Estados Unidos. O material volta a lançar luz sobre a rede de contatos do financista norte-americano, preso em 2019 sob acusações de crimes sexuais, incluindo exploração de menores.

As menções aparecem em trocas de mensagens entre Epstein e o agente francês Jean-Luc Brunel, apontado por investigadores como um dos principais operadores de um esquema internacional de aliciamento de jovens modelos. Em uma das conversas, Epstein questiona Brunel sobre Luma de Oliveira, associando o nome da atriz ao de Eike Batista.

“E a namorada do Eike Batista? Você chegou a comentar isso comigo”, escreveu Epstein.

Brunel respondeu: “Eu mencionei a Luma de Oliveira; ele era ou é casado com ela”.

Veja fotos dos arquivos de Jeffrey Epstein

O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação
Mick Jagger aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton e de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
O ator Kevin Spacey aparece ao centro em uma sala com outros homens, entre eles o ex-presidente Bill Clinton em foto sem data por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece ao lado de Jeffrey Epstein por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece em uma piscina ao lado de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
Ghislaine Maxwell aparece em uma piscina ao lado do ex-presidente Bill Clinton por Divulgação
Jeffrey Epstein aparece sentado em sofás ao lado do jornalista Walter Cronkite e de outro convidado por Divulgação
Sala de massagem com imagens de mulheres nuas nas paredes; foto sem data faz parte dos milhares de registros do caso Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece com destaque em várias das imagens recém-divulgadas, algumas delas ao lado de mulheres cujas identidades foram censuradas por Divulgação
Epstein e Ghislaine Maxwell por Divulgação
1 de 10
O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação

As mensagens fazem parte de um amplo conjunto de documentos - que inclui agendas, e-mails e registros de contatos mantidos ao longo de décadas - divulgado anos após a morte de Epstein. O financista foi encontrado morto em agosto de 2019, na prisão, enquanto aguardava julgamento.

Eike Batista nega vínculo

Eike Batista negou qualquer relação com Jeffrey Epstein em declaração à coluna de Ancelmo Gois, do O GLOBO. O empresário afirmou que nunca conheceu nem manteve contato com o financista americano e solicitou que essa informação fosse registrada publicamente para evitar especulações.

“Não conheço e nunca falei com Epstein. E, mesmo que tivesse conhecido, ele jamais me convidaria para qualquer tipo de festa. Quem me conhece sabe que sou avesso a esse tipo de ambiente”, afirmou.

Jean-Luc Brunel, citado nas mensagens, foi formalmente acusado de estupro, agressão sexual e assédio. Segundo investigações, ele esteve no Brasil em abril de 2019 com o objetivo de recrutar modelos para trabalhar nos Estados Unidos. Brunel morreu em 2022, enquanto estava preso na França.

Senado acompanha divulgação dos arquivos

Diante da repercussão dos documentos, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou, na terça-feira (3), que a Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado acompanhará de perto a divulgação dos arquivos do caso Epstein, que mencionam o Brasil.

Segundo a parlamentar, há diversas referências ao país nos documentos recentemente tornados públicos.

“Há citações ao Brasil porque crianças brasileiras estão envolvidas na exploração sexual capitaneada por Epstein. A palavra ‘Brasil’ aparece porque mulheres foram traficadas para os esquemas liderados por ele”, declarou Damares, que preside a CDH.

A senadora destacou que a proteção de crianças e adolescentes é prioridade absoluta do colegiado. Ela citou dados do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid), do Ministério Público Federal, que apontam mais de 50 mil crianças desaparecidas no país, além de casos recentes que evidenciam a gravidade da exploração sexual infantil, com apreensões de até 1 milhão de imagens de abuso.

“Enquanto houver pedófilos, haverá oferta, e nossas crianças continuarão em risco. A Comissão de Direitos Humanos fará da proteção das crianças e dos adolescentes uma prioridade absoluta”, concluiu.

Tags:

Jeffrey Epstein

Mais recentes

Imagem - Influenciador é preso após matar suspeito de roubo que invadiu sua casa

Influenciador é preso após matar suspeito de roubo que invadiu sua casa
Imagem - Cabeleireiro é morto a facadas após revelar caso com marido da sobrinha

Cabeleireiro é morto a facadas após revelar caso com marido da sobrinha
Imagem - Expulsão de Bolsonaro do Exército pode render dinheiro a Michelle; entenda

Expulsão de Bolsonaro do Exército pode render dinheiro a Michelle; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico
02

Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico

Imagem - Câncer, Virgem, Libra e Escorpião se abrem para o amor e encontram leveza nesta quarta-feira (4 de fevereiro)
03

Câncer, Virgem, Libra e Escorpião se abrem para o amor e encontram leveza nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
04

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'