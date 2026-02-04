Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Clientes do Will Bank e do Banco Master são surpreendidos com cobrança de dívidas do BC após quitação

Problema foi identificado após consulta ao sistema Registrato do Banco Central

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:03

Cartão Will Bank
Cartão Will Bank Crédito: Reprodução

Clientes que contrataram empréstimos ou outros serviços financeiros pelo Will Bank relatam ter sido surpreendidos com dívidas apontadas como ativas ou em atraso no Sistema de Informações de Créditos (SCR), mantido pelo Banco Central (BC). Em muitos casos, os consumidores afirmam que os valores já haviam sido quitados, segundo o g1.

A situação foi identificada após a consulta a plataforma do BC, que permite ao cidadão acessar relatórios com dados financeiros informados por bancos e instituições de crédito. O sistema reúne registros de operações que as próprias instituições repassam ao BC, como financiamentos, empréstimos e garantias.

Os relatos chamam atenção porque parte dos clientes afirma nunca ter mantido qualquer relação com o Banco de Brasília (BRB). O vínculo teria ocorrido de forma indireta porque, desde 2024, o BRB vinha adquirindo carteiras de crédito do Banco Master e chegou a anunciar, em março de 2025, a compra da instituição.

Famosos que já foram contratados pelo Will Bank

Vini Jr já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Simone Mendes já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Whindersson Nunes já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Maísa já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Pablo Vittar já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Italo Sena já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
Thelminha já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução
1 de 7
Vini Jr já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução

O negócio, no entanto, foi barrado pelo Banco Central em setembro do mesmo ano. Após a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master, a Polícia Federal passou a investigar um suposto esquema de fraudes bilionárias envolvendo a instituição comandada por Daniel Vorcaro.

A apuração aponta que o BRB teria comprado cerca de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito consideradas de baixa qualidade e sem garantias financeiras. Como forma de compensação por essas carteiras problemáticas, o Master teria transferido novos contratos ao banco brasiliense.

Parte desses empréstimos, segundo as investigações, teria sido originalmente concedida pelo Will Bank. É justamente dessa movimentação que, segundo apuração inicial, teriam surgido os dados de clientes agora notificados pelo BRB sobre débitos que eles dizem não reconhecer ou que já foram pagos.

O BRB informou que, após a liquidação do Will Bank, deixou de receber do liquidante as informações necessárias sobre pagamentos e quitações das operações de crédito que haviam sido cedidas. O banco explicou que, pelas regras do sistema financeiro, a responsabilidade pelo acompanhamento dos contratos e pelo repasse dos valores é da instituição que originou o empréstimo.

O banco trabalha para regularizar a situação assim que as informações forem oficialmente repassadas pelo liquidante responsável.

Leia mais

Imagem - Dívidas no Will Bank: clientes ainda precisam pagar após a liquidação?

Dívidas no Will Bank: clientes ainda precisam pagar após a liquidação?

Imagem - Liquidação do Will Bank pode gerar ressarcimento de até R$ 50 bilhões a clientes; veja quem vai receber

Liquidação do Will Bank pode gerar ressarcimento de até R$ 50 bilhões a clientes; veja quem vai receber

Imagem - BC decreta liquidação do Will Bank, banco digital do grupo Master

BC decreta liquidação do Will Bank, banco digital do grupo Master

Tags:

Dívidas Banco Master Will Bank

Mais recentes

Imagem - Câmara aprova novos supersalários que furam o teto constitucional

Câmara aprova novos supersalários que furam o teto constitucional
Imagem - Caso Orelha: polícia pede internação de adolescente envolvido na morte do cão

Caso Orelha: polícia pede internação de adolescente envolvido na morte do cão
Imagem - Vídeo desmente adolescente e inquérito da morte do cão Orelha é concluído

Vídeo desmente adolescente e inquérito da morte do cão Orelha é concluído

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
02

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)
03

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
04

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar