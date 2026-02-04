DÍVIDAS

Clientes do Will Bank e do Banco Master são surpreendidos com cobrança de dívidas do BC após quitação

Problema foi identificado após consulta ao sistema Registrato do Banco Central

Wendel de Novais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:03

Cartão Will Bank Crédito: Reprodução

Clientes que contrataram empréstimos ou outros serviços financeiros pelo Will Bank relatam ter sido surpreendidos com dívidas apontadas como ativas ou em atraso no Sistema de Informações de Créditos (SCR), mantido pelo Banco Central (BC). Em muitos casos, os consumidores afirmam que os valores já haviam sido quitados, segundo o g1.

A situação foi identificada após a consulta a plataforma do BC, que permite ao cidadão acessar relatórios com dados financeiros informados por bancos e instituições de crédito. O sistema reúne registros de operações que as próprias instituições repassam ao BC, como financiamentos, empréstimos e garantias.

Os relatos chamam atenção porque parte dos clientes afirma nunca ter mantido qualquer relação com o Banco de Brasília (BRB). O vínculo teria ocorrido de forma indireta porque, desde 2024, o BRB vinha adquirindo carteiras de crédito do Banco Master e chegou a anunciar, em março de 2025, a compra da instituição.

Famosos que já foram contratados pelo Will Bank 1 de 7

O negócio, no entanto, foi barrado pelo Banco Central em setembro do mesmo ano. Após a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master, a Polícia Federal passou a investigar um suposto esquema de fraudes bilionárias envolvendo a instituição comandada por Daniel Vorcaro.

A apuração aponta que o BRB teria comprado cerca de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito consideradas de baixa qualidade e sem garantias financeiras. Como forma de compensação por essas carteiras problemáticas, o Master teria transferido novos contratos ao banco brasiliense.

Parte desses empréstimos, segundo as investigações, teria sido originalmente concedida pelo Will Bank. É justamente dessa movimentação que, segundo apuração inicial, teriam surgido os dados de clientes agora notificados pelo BRB sobre débitos que eles dizem não reconhecer ou que já foram pagos.

O BRB informou que, após a liquidação do Will Bank, deixou de receber do liquidante as informações necessárias sobre pagamentos e quitações das operações de crédito que haviam sido cedidas. O banco explicou que, pelas regras do sistema financeiro, a responsabilidade pelo acompanhamento dos contratos e pelo repasse dos valores é da instituição que originou o empréstimo.