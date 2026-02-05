CASO RYAN

PMs mataram criança de 4 anos em legítima defesa, diz polícia

O menino Ryan Silva Andrade Santos, de 4 anos, foi morto no Morro São Bento, em Santos, durante uma troca de tiros entre PMs e traficantes

Metrópoles

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:09

Ryan Silva Andrade Santos Crédito: Arquivo Pessoal

Os policiais militares (PMs) que mataram o menino Ryan Silva Andrade Santos, de apenas 4 anos, “disparavam em legítima defesa”, afirmou a Polícia Civil no relatório final do inquérito que investiga o caso, apresentado à Justiça nessa segunda-feira (2/2). Os agentes estavam em uma suposta troca de tiros na noite de 5 de novembro de 2024 no Morro São Bento, em Santos, no litoral de São Paulo, quando um projétil calibre 12 atingiu Ryan na barriga. Ele foi levado por familiares à Santa Casa do município, mas não resistiu.

Mais tarde, um laudo apontou que o projétil que matou a criança partiu de um policial militar. Entre todos os suspeitos e PMs, o cabo Clóvis Damasceno de Carvalho Júnior, do 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), era o único que portava uma espingarda calibre 12.