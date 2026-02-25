Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carga de cacau avaliada em R$ 950 mil e caminhão são roubados na Bahia

Itens foram recuperados em operação da Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:09

Carga roubada no interior da Bahia
Carga roubada no interior da Bahia Crédito: Divulgação

Uma carga de pó de cacau avaliada em mais de R$ 950 mil e um caminhão foram roubados na segunda-feira (23) na BR-101, durante viagem entre Itabuna e Feira de Santana, na Bahia. O motorista foi rendido por homens armados, que assumiram a direção do veículo e levaram o caminhão para uma estrada vicinal, onde parte da carga foi roubada. 

O caminhão foi recuperado às margens da BR-101, próximo à entrada do distrito de Novo Horizonte, na zona rural de Ibirapitanga, na terça-feira (24), um dia após o roubo. Cerca de 60% da carga foi recuperada pela Polícia Civil.. O pó de cacau seria entregue a uma fábrica de chocolates em Feira de Santana.

O caminhão e a carga recuperada foram apresentados na unidade policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis. As investigações, conduzidas pela Delegacia Territorial de Ibirapitanga, continuam para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Mais recentes

Imagem - Mulher é presa em flagrante por racismo após cometer furto em loja de cidade baiana

Mulher é presa em flagrante por racismo após cometer furto em loja de cidade baiana
Imagem - Quer empreender? Senac Bahia abre inscrições para cursos de produção de ovos de Páscoa a partir de R$ 69

Quer empreender? Senac Bahia abre inscrições para cursos de produção de ovos de Páscoa a partir de R$ 69
Imagem - Bienal do Livro Bahia inicia venda de ingressos; evento terá um dia a mais nessa edição

Bienal do Livro Bahia inicia venda de ingressos; evento terá um dia a mais nessa edição

MAIS LIDAS

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
01

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
02

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Idosa que denunciou estupro em ônibus vê imagens de câmeras e reconhece motorista como suspeito: ‘ele é um monstro’
03

Idosa que denunciou estupro em ônibus vê imagens de câmeras e reconhece motorista como suspeito: ‘ele é um monstro’

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
04

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos