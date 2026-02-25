CRIME

Carga de cacau avaliada em R$ 950 mil e caminhão são roubados na Bahia

Itens foram recuperados em operação da Polícia Civil

Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:09

Carga roubada no interior da Bahia Crédito: Divulgação

Uma carga de pó de cacau avaliada em mais de R$ 950 mil e um caminhão foram roubados na segunda-feira (23) na BR-101, durante viagem entre Itabuna e Feira de Santana, na Bahia. O motorista foi rendido por homens armados, que assumiram a direção do veículo e levaram o caminhão para uma estrada vicinal, onde parte da carga foi roubada.

O caminhão foi recuperado às margens da BR-101, próximo à entrada do distrito de Novo Horizonte, na zona rural de Ibirapitanga, na terça-feira (24), um dia após o roubo. Cerca de 60% da carga foi recuperada pela Polícia Civil.. O pó de cacau seria entregue a uma fábrica de chocolates em Feira de Santana.