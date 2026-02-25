Acesse sua conta
Criança de 6 anos e adolescente de 12 são baleados em ataque a tiros no sul da Bahia

Vítimas foram socorridas e seguem internadas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:39

Vítimas seguem internadas após serem baleadas
Vítimas seguem internadas após serem baleadas Crédito: Reprodução

Um adolescente de 12 anos e uma criança de 6 foram baleados por homens armados na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, na noite de terça-feira (24). O caso é investigado pela Polícia Civil. 

De acordo com a ocorrência, houve uma troca de tiros no bairro Pequi, momento em que os disparos atingiram as duas vítimas. Até então, a polícia não localizou os suspeitos do crime. O adolescente e a criança foram encaminhados para atendimento médico e seguem internados. A Delegacia Territorial de Eunápolis investiga o caso. 

Em nota, a Polícia Militar informou que o 28º Batalhão de Polícia Militar foi acionado para a ocorrência. A criança recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois, conduzida para uma unidade de saúde. O adolescente foi socorrido por meios particulares.

