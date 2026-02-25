CRIME

Criança de 6 anos e adolescente de 12 são baleados em ataque a tiros no sul da Bahia

Vítimas foram socorridas e seguem internadas

Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:39

Vítimas seguem internadas após serem baleadas Crédito: Reprodução

Um adolescente de 12 anos e uma criança de 6 foram baleados por homens armados na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, na noite de terça-feira (24). O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a ocorrência, houve uma troca de tiros no bairro Pequi, momento em que os disparos atingiram as duas vítimas. Até então, a polícia não localizou os suspeitos do crime. O adolescente e a criança foram encaminhados para atendimento médico e seguem internados. A Delegacia Territorial de Eunápolis investiga o caso.