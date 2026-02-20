Acesse sua conta
Cursos do Sebrae para turbinar pequenos negócios encerram inscrições na próxima segunda-feira (23)

Soluções digitais Premium, Up Digital e Decola MEI são gratuitas e foram especialmente desenvolvidas para MEIs e micro e pequenas empresas

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:32

Os cursos são soluções digitais, elaborados para otimizar a gestão dos negócios de MEIs, MEs e empresas de pequeno porte
Os cursos são soluções digitais, elaborados para otimizar a gestão dos negócios de MEIs, MEs e empresas de pequeno porte Crédito: andreswd/Divulgação

Estão abertas, até a próxima segunda-feira (23), as inscrições do Up Digital Marketing e do Up Digital Finanças. As aulas já começam na própria segunda-feira. Além desses, o Decola MEI está formando novas turmas, com aulas que começam no dia 2 de março. Gratuitos e com vagas limitadas, os cursos são soluções digitais Premium do Sebrae, especialmente elaborados para otimizar a gestão dos negócios de microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPP). Planejamento, gestão, planilhas (precificação e fluxo de caixa), redes sociais são alguns dos tópicos que serão abordados.

As últimas vagas para quem pretende fazer parte do Up Digital estão disponíveis nos seguintes links: Up Digital Marketing e Up Digital Finanças. Os encontros são realizados ao vivo, pela plataforma do Sebrae, com horários pré-estabelecidos e as aulas não ficam gravadas. Para participar, é necessário que o interessado tenha uma atividade empresarial (ativa), computador ou smartphone conectado à internet. As interações são realizadas apenas nos dias úteis e o participante pode escolher optar pelo turno da manhã ou da noite.

Na jornada de Marketing Digital, o empreendedor vai descobrir quem é o seu cliente e como ele chega ao seu negócio. Além de entender qual a melhor forma de se posicionar nos canais digitais, aprenderá a criar conteúdo autêntico de baixo custo, usar as redes sociais para vender mais, faturar em Marketplaces e como monitorar e melhorar seus resultados.

Os inscritos no Up Digital Finanças terão acesso a conceitos-chave de gestão financeira como ciclo operacional, financeiro e econômico. Integram ainda as aulas informações sobre acesso ao crédito e às melhores chances de aprovação, sobre indicadores de desempenho financeiro, como precificar corretamente e usar ferramentas digitais para finanças.

Decola MEI

O Decola MEI foi feito para fazer os pequenos negócios girarem. A metodologia é original, dinâmica e descomplicada e o empreendedor consegue assistir ao curso todo pelo WhatsApp. Além de apostilas e atividades, também serão enviados aos inscritos vídeos e podcasts. As aulas ao vivo, que ocorrem durante uma semana, são a oportunidade de o empreendedor estar em contato com o facilitador, entendendo por completo os ensinamentos da atividade do dia, tirando dúvidas e trocando informações.

O formato pelo WhatsApp do Decola MEI favorece o networking entre os MEIs e funciona como um grande hub de empreendedores do país inteiro, que ao longo da trilha compartilham suas histórias e vivências. O curso se divide por segmentos, em seis salas, e no próximo dia 02 de março começam as aulas de ‘Beleza’, ‘Alimentos & Bebidas’ e ‘Moda’. Os outros três espaços de aprendizagem são ‘Casa & Construção’, ‘Entretenimento’ e ‘Transporte’.

De acordo com a analista de Portfólio do Sebrae Bahia, Alice Vargas, os custos da inscrição no Decola MEI são subsidiados pelo Sebrae, que torna a solução 100% gratuita para o cliente. “O Decola MEI é um produto digital Premium do Sebrae, construído para empoderar o microempreendedor individual, oferecendo conhecimento para que ele possa desenvolver o próprio negócio de forma confiante e, ao mesmo tempo, tocar seu negócio. Por isso, acontece num formato de jornada imersiva em apenas cinco dias, através de conteúdos e interações oferecidas pelo WhatsApp além das aulas ao vivo”, destaca a gestora, lembrando que, os interessados devem se cadastrar como pessoa jurídica, informando o número do CNPJ.

Serviço

O que: ‘Up Digital Marketing’ e ‘Up Digital Finanças’

Quando: início das aulas em 23/02 (vagas limitadas)

Inscrição (gratuita): Up Digital Marketing e Up Digital Finanças

O que: ‘Decola MEI’

Quando: início das aulas em 2 de março (vagas limitadas)

Inscrição (gratuita): pelo link

Com assessoria

Tags:

Empreendedorismo Negócios Formação Profissional

