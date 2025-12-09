Maria e Juan estão divorciados há 13 anos: 'Ainda temos tudo em conjunto e compramos imóvel atual da empresa depois da separação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:00
Divórcio e negócios em família é um tema que ganhou destaque após a história de um ex-casal espanhol que encontrou uma maneira pouco comum de reorganizar a vida pessoal e profissional. A trajetória de María Gago e Juan Río mostra que a separação não precisa resultar em ruptura completa, e o caso foi relatado em matéria publicada pelo portal espanhol La Voz de Galicia.
O relato evidencia como eles transformaram o fim do casamento em uma nova fase de convivência, preservando a empresa que construíram juntos e priorizando a estabilidade das duas filhas. A decisão, apesar de desafiadora no início, se tornou um exemplo de parceria madura e funcional.
Casamento
María e Juan se conheceram no fim dos anos 1980, casaram-se em 1993 e, anos depois, deram início a um negócio próprio no setor de instalações elétricas. A empresa, lançada em 2005, se tornou parte fundamental da vida familiar e profissional do casal.
Quando decidiram encerrar o casamento em 2010, o impacto emocional do primeiro ano foi inevitável. Mesmo assim, ambos avaliaram que dissolver a empresa não seria positivo para ninguém.
Foi então que optaram por manter a sociedade exatamente como estava, com divisão igualitária e responsabilidades compartilhadas. A parceria se mostrou tão sólida que, depois de divorciados, compraram juntos a nave onde a empresa funciona até hoje.
A escolha, segundo eles, foi motivada pelo desejo de preservar o que construíram, garantindo segurança financeira e continuidade para as filhas.
Apesar de cada um ter seguido sua própria vida amorosa, a convivência profissional permaneceu tranquila e organizada. Eles contam que novas relações foram bem recebidas e, com o tempo, integradas à rotina familiar. Viagens em grupo, que incluíam seus novos parceiros, se tornaram possíveis graças ao respeito mútuo estabelecido após o divórcio.
Um dos pontos que ajudou a manter a harmonia foi o fato de a separação não ter sido marcada por conflitos graves ou por envolvimento de terceiros. Isso permitiu que os dois continuassem se apoiando. María relembra um episódio em que sofreu um acidente e precisou de ajuda imediata. Quem a levou ao hospital foi Juan, mostrando que o vínculo entre eles permanece forte, mesmo fora do casamento.
Para María, essa atitude apenas confirma que, de alguma forma, continuam sendo família.
A história dos dois mostra que o divórcio não precisa significar afastamento definitivo. Com diálogo aberto e respeito, eles encontraram uma forma de manter tanto a empresa quanto o ambiente familiar equilibrados. Esse modelo, incomum para muitos casais, deu continuidade a uma parceria baseada em valores compartilhados e na vontade de preservar o que funcionava na relação.
Eles admitem que nem sempre é simples conciliar rotina profissional e vida pessoal após a separação, mas garantem que a sinceridade foi essencial para superar desafios.
A reportagem da La Voz de Galicia destaca que a convivência deles costuma despertar curiosidade justamente por mostrar que existem caminhos alternativos no pós-divórcio, capazes de manter estabilidade e tranquilidade para toda a família.