RELACIONAMENTO

Maria e Juan estão divorciados há 13 anos: 'Ainda temos tudo em conjunto e compramos imóvel atual da empresa depois da separação

Como a parceria comercial se manteve após o fim do casamento

Agência Correio

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:00

Como a parceria comercial se manteve após o fim do casamento Crédito: Pexels

Divórcio e negócios em família é um tema que ganhou destaque após a história de um ex-casal espanhol que encontrou uma maneira pouco comum de reorganizar a vida pessoal e profissional. A trajetória de María Gago e Juan Río mostra que a separação não precisa resultar em ruptura completa, e o caso foi relatado em matéria publicada pelo portal espanhol La Voz de Galicia.



O relato evidencia como eles transformaram o fim do casamento em uma nova fase de convivência, preservando a empresa que construíram juntos e priorizando a estabilidade das duas filhas. A decisão, apesar de desafiadora no início, se tornou um exemplo de parceria madura e funcional.

Casamento 1 de 9

A empresa criada antes da separação continuou sendo o ponto de união

María e Juan se conheceram no fim dos anos 1980, casaram-se em 1993 e, anos depois, deram início a um negócio próprio no setor de instalações elétricas. A empresa, lançada em 2005, se tornou parte fundamental da vida familiar e profissional do casal.

Quando decidiram encerrar o casamento em 2010, o impacto emocional do primeiro ano foi inevitável. Mesmo assim, ambos avaliaram que dissolver a empresa não seria positivo para ninguém.

Foi então que optaram por manter a sociedade exatamente como estava, com divisão igualitária e responsabilidades compartilhadas. A parceria se mostrou tão sólida que, depois de divorciados, compraram juntos a nave onde a empresa funciona até hoje.

A escolha, segundo eles, foi motivada pelo desejo de preservar o que construíram, garantindo segurança financeira e continuidade para as filhas.

Um tipo de convivência que segue além da relação conjugal

Apesar de cada um ter seguido sua própria vida amorosa, a convivência profissional permaneceu tranquila e organizada. Eles contam que novas relações foram bem recebidas e, com o tempo, integradas à rotina familiar. Viagens em grupo, que incluíam seus novos parceiros, se tornaram possíveis graças ao respeito mútuo estabelecido após o divórcio.

Um dos pontos que ajudou a manter a harmonia foi o fato de a separação não ter sido marcada por conflitos graves ou por envolvimento de terceiros. Isso permitiu que os dois continuassem se apoiando. María relembra um episódio em que sofreu um acidente e precisou de ajuda imediata. Quem a levou ao hospital foi Juan, mostrando que o vínculo entre eles permanece forte, mesmo fora do casamento.

Para María, essa atitude apenas confirma que, de alguma forma, continuam sendo família.

Cooperação e estabilidade como base de uma nova fase

A história dos dois mostra que o divórcio não precisa significar afastamento definitivo. Com diálogo aberto e respeito, eles encontraram uma forma de manter tanto a empresa quanto o ambiente familiar equilibrados. Esse modelo, incomum para muitos casais, deu continuidade a uma parceria baseada em valores compartilhados e na vontade de preservar o que funcionava na relação.

Eles admitem que nem sempre é simples conciliar rotina profissional e vida pessoal após a separação, mas garantem que a sinceridade foi essencial para superar desafios.