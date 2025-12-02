SAÚDE

Os 6 sinais que aparecem antes do infarto e muita gente ignora

Segundo especialistas, é possível prever o infarto dias antes de ele acontecer; entenda

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:37

Além da dor no peito, outros sintomas ‘silenciosos’ podem prenunciar um ataque cardíaco Crédito: Freepik

O infarto, também conhecido como ataque cardíaco, acontece quando parte do músculo do coração fica sem receber sangue de repente, geralmente porque um coágulo bloqueou alguma artéria.

Antes que isso aconteça, muita gente costuma sentir dor no peito, mas esse não é o único alerta.

Cuidados relacionados ao infarto 1 de 4

A seguir, conheça sintomas que podem indicar que algo não vai bem com o seu coração, segundo estudos publicados no The Cureus Journal of Medical Science e no The Journal of Cardiovascular Nursing.

1. Fadiga

A fadiga aparece porque o coração, já trabalhando com dificuldade, não consegue mandar sangue suficiente para o corpo. Com isso, falta energia e até tarefas simples cansam mais do que o normal.

2. Falta de ar

Já a falta de ar surge quando o coração não consegue bombear o sangue direito, o que acaba “pesando” nos pulmões e dificultando a respiração. A falta de ar pode aparecer tanto sozinha quanto acompanhada de outros sintomas.

3. Distúrbios do sono

Problemas para dormir, como insônia ou um sono que ainda te deixa cansado, podem acontecer porque o corpo fica mais alerta devido ao estresse cardíaco.

A ansiedade e o desconforto físico também atrapalham. Estudos mostram que, semanas antes do infarto, muitas pessoas (especialmente mulheres) relatam noites mal dormidas.

4. Palpitações

As palpitações são aquelas batidas do coração que parecem aceleradas, irregulares ou “fora do ritmo”. Isso acontece quando o coração está recebendo menos oxigênio e fica mais instável.

5. Sintomas gastrointestinais (náusea, vômito, indigestão)

Muitas vezes, a náusea, a indigestão e a dor abdominal são vistas como um simples desconforto digestivo, mas é preciso estar atento.

A isquemia cardíaca, por exemplo, pode afetar o sistema digestivo por meio de reflexos nervosos e redução do fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal.

6. Dor no peito e em outras regiões

Apesar de ser o sintoma mais conhecido do ataque cardíaco, pouca gente lembra que a dor no peito também pode irradiar para outros locais do corpo como ombros, costas, braço e o pescoço,