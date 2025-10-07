MISTÉRIO

Lojas de Salvador oferecem prêmios para quem descobrir assassino de Odete Roitman

Promoções vão de sessões de bronzeamento grátis a um ano de bolo de graça

Yan Inácio

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:17

Quem matou Odete Roitman em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem matou Odete Roitman? A morte da icônica empresária da novela Vale Tudo foi exibida nesta segunda-feira (6), e cinco personagens aparecem como principais suspeitos. Em Salvador, empreendimentos estão oferecendo prêmios para quem acertar a resposta, as promoções que vão de sessões de bronzeamento grátis a um ano de bolo de graça.

Com lojas na Pituba e na Ceasinha do Rio Vermelho, a Bolos das Meninas está oferecendo um ano de bolo grátis para quem acertar o palpite e tiver o comentário mais curtido na publicação da promoção. O sortudo ou sortuda que adivinhar pode retirar um bolo tradicional por mês na loja da Pituba. A promoção vale até dia 17.

Já o SPA Kaline Bronze, no Engenho Velho de Brotas, prometeu um combo especial de 3 sessões de bronzeamento natural para quem acertar a pergunta. Para concorrer, é preciso seguir a página do centro de beleza e fazer o palpite. Se houver mais de um vencedor, será feito um sorteio entre quem acertou, no dia do último capítulo da novela Vale Tudo.

“Queremos levar alegria, descontração e autoestima para nossas clientes. Essa campanha é uma forma divertida de unir o entretenimento da televisão com o nosso trabalho de realçar a beleza natural de cada mulher”, afirma Antônio Silva, proprietário do Spa.

Principais teorias sobre a morte da vilã

A trama rapidamente se tornou assunto nas redes sociais, com fãs criando teorias sobre quem poderia estar por trás do assassinato da bilionária. Alguns internautas apontam Eugênio, mordomo da mansão Roitman, como possível culpado, enquanto outros suspeitam de Maria de Fátima, Celina ou até do filho Leonardo, todos com motivos para prejudicar a empresária. A narrativa de Manuela Dias manteve o suspense, garantindo que o público debate cada detalhe e gesto dos personagens.

Além das especulações sobre os suspeitos, os fãs também discutem possíveis pistas escondidas nas cenas anteriores, como gestos, olhares e diálogos ambíguos que poderiam indicar o assassino. O mistério continua, deixando os próximos capítulos ainda mais aguardados.