Salão de beleza oferece corte gratuito para quem doar cabelo em apoio a mulheres com câncer

Perla Ribeiro
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:23
O corte de cabelo vai sair de graça, no mês de outubro, para quem quiser destinar as madeixas para ajudar a mulheres que estão em tratamento contra o câncer. É que o salão de beleza Espaço Performance, no bairro da Pituba, lançou uma campanha, em alusão ao Outubro Rosa, em que convoca as clientes a doares os fios em troca do corte gratuito.
"No Outubro Rosa, o Espaço Performance oferece o corte gratuito para quem doar seus fios em apoio às mulheres em tratamento contra o câncer. Um gesto de amor que se transforma em autoestima, cuidado e esperança. Participe e faça a diferença com a gente. Agende seu horário e seja parte dessa corrente do bem".
Para ter direito ao corte de cabelo gratuito é preciso doar, pelo menos, 30 cm de comprimento cabelo. "Você vem cortar o seu cabelo e, se você tem 60cm de cabelo, cortou 30cm, então você ganhou o corte de graça. Vem fazer o bem porque é chique ser do bem. Doe seu cabelo, doe carinho.", explicou a proprietária do espaço, a empresária Ana Lidice Costa.