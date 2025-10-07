BOA CAUSA

Salão de beleza oferece corte gratuito para quem doar cabelo em apoio a mulheres com câncer

A campanha vale durante todo o mês de outubro

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:23

Crédito: Imagem: Irina Bg | Shutterstock

O corte de cabelo vai sair de graça, no mês de outubro, para quem quiser destinar as madeixas para ajudar a mulheres que estão em tratamento contra o câncer. É que o salão de beleza Espaço Performance, no bairro da Pituba, lançou uma campanha, em alusão ao Outubro Rosa, em que convoca as clientes a doares os fios em troca do corte gratuito.

"No Outubro Rosa, o Espaço Performance oferece o corte gratuito para quem doar seus fios em apoio às mulheres em tratamento contra o câncer. Um gesto de amor que se transforma em autoestima, cuidado e esperança. Participe e faça a diferença com a gente. Agende seu horário e seja parte dessa corrente do bem".