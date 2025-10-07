VALENÇA

Taxista que matou mulher e jogou corpo em rio na Bahia passa por júri popular

Feminicídio foi registrado em setembro do ano passado

Maysa Polcri

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:53

Carlos Mendes Júnior confessou ter matado a ex Crédito: Reprodução

Carlos Mendes dos Santos Júnior, acusado de matar Helmarta Sousa Santos Luz e jogar o corpo dela em um rio, passa por julgamento nesta terça-feira (6), em Valença, na Bahia. O crime foi registrado em setembro do ano passado e chocou a cidade pela brutalidade. O corpo de Martinha, como era conhecida, foi encontrado pela polícia dentro de uma mala no rio Jaguaripe, em trecho da Ponte do Funil.

O julgamento acontece desde às 8h30 na 1º Vara Criminal da Comarca de Valença. Familiares, amigos e outros moradores acompanham a sessão. Na semana passada, a defesa de Carlos Mendes questionou o sorteio dos jurados, que havia sido marcado para o dia 3 de outubro - quatro dias antes do julgamento. Portanto, prazo inferior aos 10 dias necessários para a defesa se preparar.

O juiz Virgílio de Barros Rodrigues Albino acolheu parcialmente a impugnação da defesa e cancelou o sorteio do dia 3. O julgamento foi mantido para esta terça-feira (7), com os jurados selecionados em sorteio anterior. Carlos Mendes do Santos confessou ter matado a vítima.

Amigos de Helmarta Sousa relataram que o acusado ameaçava ex. Os dois viveram juntos por 16 anos e têm uma filha de 16 anos. Ouvido pela polícia, o acusado se contradisse várias vezes, o que chamou atenção dos investigadores.

O corpo de Helmarta foi encontrado em trecho da Ponte do Funil, dentro de uma mala, três dias após o desaparecimento. Ela saiu para trabalhar e não voltou mais.

Por fim, em depoimento, o acusado confessou o crime, dizendo que estrangulou a vítima com uma corda, depois colocou o corpo em uma mala e foi de carro até a Ponte do Funil, em Itaparica, onde atirou a mala no rio. Ele indicou o local para a polícia, quando as buscas se intensificaram na região. Com ajuda dos bombeiros, a mala com o corpo foi localizada e recuperada.

Helmarta Sousa Santos Luz Crédito: Reprodução I Redes sociais