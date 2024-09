CASO MARTINHA

Com presença de centenas de pessoas, corpo de mulher morta pelo ex é sepultado na Bahia

Corpo de Helmarta foi encontrado em mala atirada de ponte em rio

Da Redação

Publicado em 28 de setembro de 2024 às 17:22

Cortejo e enterro aconteceram em meio a homenagens a Martinha Crédito: Reprodução/Voz da Bahia/TV Subaé

O corpo de Helmarta Sousa Santos Luz, 38 anos, foi sepultado na tarde deste sábado (28), na cidade de Mutuípe, no interior da Bahia. Caravanas seguiram de Valença, onde a auxiliar administrativa morava, e um grande cortejo seguiu até o cemitério em meio a muita emoção. Helmarta foi assassinada pelo ex-marido, que confessou o crime e está preso.

Antes do enterro, uma homenagem aconteceu na Pax Mutum, localizada na Rua da Baixinha, às 13h, com a presença de centenas de pessoas. O sepultamento aconteceu no cemitério do local cerca de 1h depois. Houve muitos aplausos e pedidos de justiça.

Helmarta Sousa Santos Luz Crédito: Reprodução I Redes sociais

O corpo de Helmarta, que era mais conhecida como Martinha, foi encontrado ontem, no Rio Jacuripe, no trecho da Ponte do Funil, dentro de uma mala. Ela desapareceu na terça (24), depois de sair do trabalho para almoçar e não retornar mais.

O ex-marido dela, o taxista Carlos Mendes Júnior, foi apontado como suspeito de envolvimento no caso desde o princípio por amigos da vítima, que relataram que ele vinha ameaçando a ex. Os dois viveram juntos por 16 anos e tinham uma filha de 15, mas estavam separados desde o início do ano. Ouvido pela polícia, ele se contradisse várias vezes, o que acabou chamando atenção dos investigadores.

Carlos Mendes Júnior Crédito: Reprodução

Por fim, em depoimento, ele confessou o crime, dizendo que estrangulou Martinha com uma corda, depois colocou o corpo em uma mala e foi de carro até a Ponte do Funil, em Itaparica, onde atirou a mala na água. Ele indicou o local para a polícia na quinta, quando as buscas se intensificaram na região. Com ajuda dos bombeiros, a mala com o corpo foi localizada e recuperada ontem.