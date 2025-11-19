Acesse sua conta
Prefeitura de Salvador alfineta chanceler alemão após fala polêmica: “Esqueceu a educação na mala”

Ministro esteve no Brasil para a COP30 e fez declarações irônicas sobre o país

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:51

Prefeitura de Salvador alfineta chanceler alemão após fala polêmica
Crédito: Reprodução / Redes sociais

A Prefeitura de Salvador publicou, na terça-feira (18), uma nota nas redes sociais em parceria com a Prefeitura de Belém para rebater declarações do chanceler alemão Friedrich Merz. O ministro, que esteve no Brasil para a COP30, afirmou no Congresso Alemão do Comércio que jornalistas que o acompanharam “ficaram contentes por retornar à Alemanha”.

Na publicação, as prefeituras criticam o tom do discurso e reforçam a importância de respeito diplomático. “Respeite a casa alheia! Se você é visita, não deve falar mal do anfitrião. Entenda o contexto local. Antes de criticar, aprenda sobre o lugar que te recebe. Evite comparações desnecessárias", declarou no post.

"‘Ah, porque no meu país é melhor...’, ô bê, ninguém pediu essa opinião. Pratique a humildade diplomática! Sua educação vale mais do que qualquer discurso. Valorize o que encontrou! se o país abriu as portas, reconheça isso. Ser grato é o mínimo.”, diz o texto.

Na legenda, a Prefeitura de Salvador ainda acrescenta: “Deixo aqui um lembrete básico de convivência internacional, já que algumas visitas esqueceram a educação na mala!”. 

A iniciativa gerou repercussão entre os seguidores das contas das capitais. “Sou de Belém e fiquei emocionada com o apoio! Obrigada! Salvador está em meus planos para futuras férias”, comentou uma seguidora.

Tags:

Xenofobia

