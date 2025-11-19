Morre Madonna, cadelinha famosa no campus da Ufba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Alô Alô Bahia
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:12
Morreu na terça-feira (18) a cadelinha Madonna, uma das figuras mais famosas do campus de Ondins, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. Ela sofria de diabetes, mas a causa da morte ainda não foi confirmada.
A Ufbalândia, um dos perfis não oficiais mais populares da universidade, lamentou a perda. “Eu estou sem palavras, fui pego de surpresa a poucos minutos com essa triste noticia”, escreveu o dono do perfil.
Conheça Madonna, pet famoso entre estudantes da Ufba
Nos comentários, diversos alunos também lamentaram a situação. “Não acredito, que tristeza, meu Deus. Que ela esteja num lugar de muito amor, paz e luz. Te amo, Madonna”, escreveu uma aluna.
“Madonna parte com a serenidade de quem teve um lar nos seus últimos meses de vida. Foram muitos doadores e ajudantes nesse ano, muitos esforços para salvar Madonna e garantir que ela não morresse em um canto qualquer. Foi uma idosinha diabética mas que viveu muito feliz com seus irmãos e mães temporárias nesse ano”, declarou outra estudante.
Madonna foi envenenada dentro do campus Ondina em 2023, quando ficou internada por alguns dias, mas sobreviveu. Ela ganhou o carinho de estudantes da Ufba ao visitar o Restaurante Universitário (RU) pela noite e andar pelo campus ao longo do dia.
Neste ano, passou por vários lares temporários e precisou de campanhas de doação de ração, sachê e banho no pet. As iniciativas costumavam mobilizar a comunidade na universidade.
A Adote Salvador também comentou o caso e agradeceu as pessoas que doaram e se preocuparam com a saúde da cadela.
“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Madonna. Ela, que sempre nos encantou com seu charme e carisma, deu uma grande lição de força e resiliência para quem a acompanhou no final da sua passagem pela Terra.
Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que doaram, compartilharam e se preocuparam com a saúde de Madonna.
Agradecemos também a todos os excelentes médicos veterinários que a assistiram durante todo esse período.
Agradecemos especialmente a Ellen, Jéssica e Emilly, que acolheram Madonna em sua casa e lhe deram o amor e cuidado que ela sempre mereceu.
Agora nossa lorinha mais linda vai brilhar no céu.”
Horário e local do sepultamento ainda serão divulgados.