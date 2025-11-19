DESPEDIDA

Morre Madonna, cadelinha famosa no campus da Ufba

Animal era querido entre estudantes da universidade



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:12

Madonna, pet da Ufba Crédito: Reprodução

Morreu na terça-feira (18) a cadelinha Madonna, uma das figuras mais famosas do campus de Ondins, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. Ela sofria de diabetes, mas a causa da morte ainda não foi confirmada.

A Ufbalândia, um dos perfis não oficiais mais populares da universidade, lamentou a perda. “Eu estou sem palavras, fui pego de surpresa a poucos minutos com essa triste noticia”, escreveu o dono do perfil.

Conheça Madonna, pet famoso entre estudantes da Ufba 1 de 6

Nos comentários, diversos alunos também lamentaram a situação. “Não acredito, que tristeza, meu Deus. Que ela esteja num lugar de muito amor, paz e luz. Te amo, Madonna”, escreveu uma aluna.

“Madonna parte com a serenidade de quem teve um lar nos seus últimos meses de vida. Foram muitos doadores e ajudantes nesse ano, muitos esforços para salvar Madonna e garantir que ela não morresse em um canto qualquer. Foi uma idosinha diabética mas que viveu muito feliz com seus irmãos e mães temporárias nesse ano”, declarou outra estudante.

Madonna foi envenenada dentro do campus Ondina em 2023, quando ficou internada por alguns dias, mas sobreviveu. Ela ganhou o carinho de estudantes da Ufba ao visitar o Restaurante Universitário (RU) pela noite e andar pelo campus ao longo do dia.

Neste ano, passou por vários lares temporários e precisou de campanhas de doação de ração, sachê e banho no pet. As iniciativas costumavam mobilizar a comunidade na universidade.

A Adote Salvador também comentou o caso e agradeceu as pessoas que doaram e se preocuparam com a saúde da cadela.

Leia a nota na íntegra:

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Madonna. Ela, que sempre nos encantou com seu charme e carisma, deu uma grande lição de força e resiliência para quem a acompanhou no final da sua passagem pela Terra.

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que doaram, compartilharam e se preocuparam com a saúde de Madonna.

Agradecemos também a todos os excelentes médicos veterinários que a assistiram durante todo esse período.

Agradecemos especialmente a Ellen, Jéssica e Emilly, que acolheram Madonna em sua casa e lhe deram o amor e cuidado que ela sempre mereceu.

Agora nossa lorinha mais linda vai brilhar no céu.”