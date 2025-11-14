DE GRAÇA

Ufba promove semana dedicada a debates sobre inteligência artificial e cultura digital

Evento reúne universidades de várias regiões para discutir o uso ético e criativo das tecnologias nas Humanidades Digitais

Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 12:29

São Lázaro, Ufba Crédito: Divulgação

A troca de experiências sobre o papel da tecnologia nas Ciências Humanas será o foco da 2ª Semana de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que acontece de 24 a 28 de novembro, no Campus de São Lázaro, em Salvador, com parte da programação também disponível on-line.

Organizado pelo Laboratório de Humanidades Digitais da Ufba(LABHDUFBA), o encontro reunirá pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes instituições públicas e privadas. A proposta é ampliar o debate sobre o uso ético, criativo e socialmente responsável das tecnologias - em especial das ferramentas digitais e da inteligência artificial - e incentivar a produção de conhecimento no campo das Humanidades Digitais.

A abertura será no dia 24, às 14h, no Auditório Raul Seixas, com a mesa “Humanidades Digitais em rede: encontros e perspectivas da pesquisa brasileira”.

Evento da Ufba Crédito: Reprodução

Ao longo dos cinco dias, o público poderá acompanhar mesas-redondas, oficinas e debates, com temas que vão de linguagens de programação e IA a cultura digital e novas metodologias de pesquisa.

A iniciativa é do LABHDUFBA em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS/Ufba), a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab, os Laboratórios de Humanidades Digitais da UFRJ, UFSC e Ufop, o PPGIHD/UFRRJ, o Laboratório de Inovação e Direitos Digitais da Ufba (LABID²), a Liga Acadêmica de Comunicação e Humanidades Digitais da Ufba, o PET dos Bacharelados Interdisciplinares da Ufba e o Arquivo Nacional (Escritório Regional Nordeste).

De 24 a 28 de novembro de 2025

Formato: presencial e remoto (dependendo da atividade)