Lula rebate chanceler alemão após críticas a Belém: ‘Deveria ter ido a um boteco’

Presidente respondeu a comentário feito pelo primeiro-ministro Friedrich Merz na semana passada

Monique Lobo

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:33

Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devolveu o desaforo do primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, nesta terça-feira (18). Na última quinta-feira (13), Merz fez uma comparação depreciativa de Belém (PA), com Berlim, capital da Alemanha.

Durante a cerimônia de inauguração da Ponte que liga Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA), o presidente brasileiro rebateu o comentário: “Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém”.

O alemão afirmou, durante o Congresso Alemão do Comércio, que a comitiva alemã que foi a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) ficou contente em deixar Belém e voltar a Berlim.