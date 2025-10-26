NA MALÁSIA

Lula diz que teve 'uma ótima reunião' com Trump e indica início de acordo sobre tarifas

Encontro durou cerca de 45 minutos; presidente do Brasil afirmou que equipes vão se reunir 'imediatamente'

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 08:09

Lula se reuniu com Trump na Malásia Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, respectivamente, se encontraram neste domingo (26), em Kuala Lumpur, na Malásia. O encontro aconteceu à margem da cúpula da Asean, bloco que reúne economias do Sudeste Asiático.

A conversa durou cerca de 45 minutos. O brasileiro disse que a reunião foi "ótima" e afirmou que as negociações continuam "imediatamente" para buscar soluções para a tarifa de 50% sobre a exportação de produtos brasileiros para os EUA e de sanções a autoridades brasileiras em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras", afirmou Lula.



Na primeira parte da reunião, os presidentes falaram com os jornalistas por cerca de 10 minutos. Trump disse que era uma honra estar com o presidente do Brasil e que provavelmente eles fariam "alguns bons acordos". "Nós vamos discutir [tarifas] um pouco. Nós sabemos que nós nos conhecemos. Nós sabemos o que cada um quer".

Trump foi questionado sobre Jair Bolsonaro e comentou que "se sente mal" pelo que o ex-presidente brasileiro passou. Lula, por sua vez, disse que tinha uma pauta extensa para discutir com Trump e assegurou: "Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos".

Esse foi o primeiro encontro entre Lula e Trump desde uma rápida conversa durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro. Após a reunião, o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que a reunião "foi muito positiva" e garantiu que as conversas continuam ainda neste domingo entre as duas equipes para uma possível suspensão da tarifa de 50%.

"A reunião foi muito positiva e esperamos em pouco tempo agora concluir uma negociação bilateral que trata de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil", disse Vieira. "Trump declarou que dará instruções à sua equipe para começar um processo de negociação bilateral, que deve se iniciar hoje ainda, já que é para tudo ser resolvido em pouco tempo", completou.