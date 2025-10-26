Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lula diz que teve 'uma ótima reunião' com Trump e indica início de acordo sobre tarifas

Encontro durou cerca de 45 minutos; presidente do Brasil afirmou que equipes vão se reunir 'imediatamente'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 08:09

Lula se reuniu com Trump na Malásia
Lula se reuniu com Trump na Malásia Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, respectivamente, se encontraram neste domingo (26), em Kuala Lumpur, na Malásia. O encontro aconteceu à margem da cúpula da Asean, bloco que reúne economias do Sudeste Asiático.

A conversa durou cerca de 45 minutos. O brasileiro disse que a reunião foi "ótima" e afirmou que as negociações continuam "imediatamente" para buscar soluções para a tarifa de 50% sobre a exportação de produtos brasileiros para os EUA e de sanções a autoridades brasileiras em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Veja 10 curiosidades sobre Donald Trump

Infância esportiva: Trump praticava golfe e baseball, esportes que ele continuaria a valorizar na vida adulta por Reprodução
Sem álcool: Optou por não beber álcool após a morte de seu irmão Fred Trump Jr., que era alcoólatra por Shutterstock
Fobia de germes: Trump tem uma aversão a germes e evita apertos de mão, preferindo acenos ou toques de cotovelo por Daniel Torok/White House/Fotos Públicas
Estrela em Hollywood: Recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood em 2007, devido ao sucesso do programa "The Apprentice" por Reprodução
Aparições cinematográficas: Fez participações especiais em filmes como "Esqueceram de Mim 2" e "Zoolander"  por Reprodução
Interesse por arte: Possui uma coleção de arte que inclui obras de artistas renomados como Andy Warho por Reprodução
Início militar: Foi enviado para a Academia Militar de Nova York aos 13 anos devido ao seu comportamento rebelde por Shutterstock
Fã de "Star Wars": É fã da franquia "Star Wars" e já expressou interesse em um filme sobre ele mesmo por Shutterstock
Colecionador de relógios: É conhecido por sua coleção de relógios de luxo, incluindo modelos da Rolex e Patek Philippe por Shutterstock
Nome: Seu nome completo é Donald John Trump, mas é conhecido popularmente apenas como Donald Trump por Shutterstock
1 de 10
Infância esportiva: Trump praticava golfe e baseball, esportes que ele continuaria a valorizar na vida adulta por Reprodução

"Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras", afirmou Lula.

Na primeira parte da reunião, os presidentes falaram com os jornalistas por cerca de 10 minutos. Trump disse que era uma honra estar com o presidente do Brasil e que provavelmente eles fariam "alguns bons acordos". "Nós vamos discutir [tarifas] um pouco. Nós sabemos que nós nos conhecemos. Nós sabemos o que cada um quer".

Trump foi questionado sobre Jair Bolsonaro e comentou que "se sente mal" pelo que o ex-presidente brasileiro passou. Lula, por sua vez, disse que tinha uma pauta extensa para discutir com Trump e assegurou: "Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos".

Lula

Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo
Lula por Reprodução/TV Bahia
Lula na França por Ricardo Stuckert/Presidência da República
Lula recebe título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris 8 por Ricardo Stuckert/PR
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Montagem de Lula com a camisa do Botafogo por Reprodução/Instagram
Paes e Lula por Ricardo Stuckert/PR
Presidente Lula por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula e Putin na Rússia por Reprodução
Lula durante cerimônia de abertura da 29ª Feicon e da 100ª edição do Enic por Reprodução
Presidente Lula (PT) por Walter Campanato/Agência Brasil
O Lula por Divulgação Ricardo Stuckert
BrasÃ­lia, 02/02/2025 - O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (c) reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (d), e da CÃ¢mara dos Deputados, Hugo Motta (e) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/AgÃªnciaÂ Brasil por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula usa boné com frase "O Brasil é dos brasileiros" por Reprodução
1 de 14
Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo

Esse foi o primeiro encontro entre Lula e Trump desde uma rápida conversa durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro. Após a reunião, o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que a reunião "foi muito positiva" e garantiu que as conversas continuam ainda neste domingo entre as duas equipes para uma possível suspensão da tarifa de 50%.

"A reunião foi muito positiva e esperamos em pouco tempo agora concluir uma negociação bilateral que trata de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil", disse Vieira. "Trump declarou que dará instruções à sua equipe para começar um processo de negociação bilateral, que deve se iniciar hoje ainda, já que é para tudo ser resolvido em pouco tempo", completou.

Confira os memes sobre a participação de Trump e Lula na Assembleia da ONU

Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
1 de 6
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução

Leia mais

Imagem - Boletim de ocorrência expõe denúncia de agressão de modelo contra Dado Dolabella

Boletim de ocorrência expõe denúncia de agressão de modelo contra Dado Dolabella

Imagem - Dois suspeitos são presos por envolvimento no roubo de joias do Louvre

Dois suspeitos são presos por envolvimento no roubo de joias do Louvre

Imagem - Espere até segunda: descubra o dia exato para ganhar mais ao pedir demissão

Espere até segunda: descubra o dia exato para ganhar mais ao pedir demissão

Tags:

Lula Eua Brasil Donald Trump Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Trump Estados Unidos

Mais recentes

Imagem - Hoje, 26 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 26 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
Imagem - Ator de "Êta Mundo Melhor!" diz que “nunca fez segredo” sobre ser gay

Ator de "Êta Mundo Melhor!" diz que “nunca fez segredo” sobre ser gay
Imagem - Wagner Moura inspira concurso de sósias após nova premiação internacional

Wagner Moura inspira concurso de sósias após nova premiação internacional

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada