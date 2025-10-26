Hoje, 26 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 04:01
Várias cidades do Brasil têm feriado neste domingo (26) por motivos diferentes (veja a lista completa abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.
Sim, o dia 26 de outubro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
ALTO ARAGUAIA (MT)
BREJOES (BA)
CANDIDO MOTA (SP)
GROAIRAS (CE)
ICATU (MA)
IGARAPE-ACU (PA)
POXOREU (MT)
QUATIGUA (PR)
SANTA INES (BA)
URUBURETAMA (CE)
VERE (PR)
A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.
Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.
Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).
Novembro
Dia de Finados (2/11) - domingo
Proclamação da República (15/11) - sábado
Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira
Dezembro
Natal (25/12) - quinta-feira