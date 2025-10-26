Homem joga próprio carro de morro e finge que foi sequestrado e roubado para tentar receber seguro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 11:12
Um homem de 59 anos foi autuado por falsa comunicação de crime após simular o próprio sequestro e o roubo de seu carro para tentar receber o dinheiro do seguro. O caso aconteceu na última sexta-feira (24), em Belo Horizonte.
Identificado como Celso Eloy Guimarães, o homem confessou que jogou o próprio veículo do alto de um morro, segundo a polícia. De acordo com o Boletim de Ocorrência da PM de Minas Gerais, ele acionou o 190 para relatar um roubo no Posto Chefão. O caso foi registrado por volta das 22h48 na avenida Olinto Meireles, bairro Araguaia, na região do Barreiro.
Inicialmente, Celso disse que, após um dia cheio de compromissos, sentiu vontade de ir ao banheiro. Ele falou que parou em algum ponto do bairro Buritis, onde alegou ter sido abordado por indivíduos que o sequestraram e levaram seu veículo, um Chevrolet Spin branco.
Mas, segundo o site G1, a Polícia Militar iniciou rastreamento e consultou as câmeras do sistema Hélios. Os policiais constataram que o carro realmente esteve no bairro informado, mas por volta das 11h da manhã, um horário divergente do que tinha sido relatado por Celso Eloy.
De acordo com o B.O., diante de diversas inconsistências, os policiais questionaram o homem, que confessou a farsa. Ele assumiu que, por causa de dificuldades financeiras, arremessou o próprio carro "em um dos morros localizados na Estrada de Casa Branca", na região do Parque Estadual do Rola Moça.
Celso também assumiu que o objetivo era simular o crime para acionar a seguradora e receber o valor da tabela Fipe do veículo. O homem revelou que o veículo é financiado em 60 prestações de R$ 695 e que ele havia ele quitado apenas 17 parcelas, mas não tinha condições de continuar o pagamento.
A PM lavrou um termo circunstanciado de ocorrência por falsa comunicação de crime. O suspeito assinou um compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal da capital mineira e foi liberado.