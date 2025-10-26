REPERCUSSÃO

Como os bolsonaristas interpretaram o encontro entre Lula e Donald Trump: 'Incomodado'

Deputados e Eduardo Bolsonaro disseram que Lula ficou “incomodado” com elogios de Trump a Bolsonaro durante reunião



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 14:15

Lula se reuniu com Trump na Malásia Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disseram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou incomodado com o tratamento dado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao ex-mandatário brasileiro. As declarações foram feitas após o encontro entre os dois chefes de Estado na Malásia para tratar do tarifaço entre os países. Deputados bolsonaristas chamaram a reunião de 'fiasco'.

No início do encontro, Trump respondeu a jornalistas dizendo que "sempre gostou" de Bolsonaro e que o ex-presidente "passou por muita coisa". Lula aparece sorrindo enquanto o americano faz os comentários.

"Eu sempre gostei dele, fiquei muito mal com o que aconteceu com ele", disse Trump. "Sempre achei que ele era um cara honesto, mas ele já passou por muita coisa", finalizou.

Nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se mudou para os Estados Unidos e defende as sanções americanas ao Brasil em troca do afrouxamento das punições impostas ao pai, reagiu no X (antigo Twitter). Ele disse que Lula teria se sentido incomodado com a lembrança do nome de Bolsonaro durante a conversa.

"Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?", publicou Eduardo.

O deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) afirmou que Trump chamou Bolsonaro de "grande homem" na frente de Lula, algo que não foi registrado nas falas públicas do americano, segundo o jornal Estado de S. Paulo. O parlamentar ainda criticou a imprensa e disse que o encontro não teria ocorrido como o presidente brasileiro esperava.

"Na cara do Lula, Trump rasga elogios a Bolsonaro e chama-o de 'grande homem'. Parece que a reunião não saiu como o Barbudinho esperava. A imprensa ontem correu para dizer que 'Bolsonaro era página virada para Trump'. A imprensa militante é um câncer", declarou Chrisóstomo.

O deputado Hélio Lopes (PL-RJ), aliado próximo de Bolsonaro, também comentou a cena e sugeriu um desconforto de Lula: "O corpo fala".

O deputado Evair de Melo (PP-ES) repetiu a versão de que Trump teria chamado Bolsonaro de "grande homem" e classificou o episódio como um "fiasco na cara do Lula". Ele afirmou ainda que o ex-presidente "segue sendo referência mundial".

"Enfim, Lula resolveu agir como presidente de uma grande nação. Depois de quase dois anos bajulando ditadores, atacando o agro e isolando o Brasil, finalmente sentou à mesa com Donald Trump. Mas o resultado? Nenhum. Nenhum acordo, nenhuma proposta, nada de concreto — apenas uma foto pra inglês ver", disse Evair.

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) interpretou a fala de Trump de outro modo, dizendo que a intenção do americano seria afastar o Brasil da China, e não se aproximar politicamente do governo petista.

"Trump negocia a economia com o desgovernante Lula, mas jamais cederá um milímetro na pauta política, onde a ideologia e atitudes de Lula com seus asseclas são inaceitáveis", afirmou Bibo Nunes.

Eduardo Bolsonaro voltou ao X para falar da afinidade entre Trump e seu pai, afirmando que a "empatia" uniria os dois. Ele sugeriu ainda que Lula e seus auxiliares apoiariam uma eventual "lawfare" contra Trump após ele deixar o cargo.

"A capacidade de Donald Trump de se colocar no lugar de Jair Bolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá", escreveu Eduardo.

O deputado ainda criticou a parte da conversa entre Lula e Trump que tratou da crise militar entre os Estados Unidos e a Venezuela. Lula se ofereceu para atuar como mediador entre a Casa Branca e o governo de Nicolás Maduro e defendeu a paz na região. Eduardo ironizou a iniciativa e afirmou que o presidente brasileiro desperdiçou a oportunidade de abordar outros temas.