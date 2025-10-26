DECISÃO

Justiça determina que Banco do Brasil indenize vítima de assalto em agência dos Correios

Determinação foi feita pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 14:26

Entenda o caso Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Banco do Brasil e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) terão que indenizar um homem que foi vítima de assalto dentro de uma agência dos Correios por danos materiais e morais. A agência prestava serviços de correspondentes bancários. A decisão da 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) foi unânime.

O caso foi registrado no Mato Grosso, e a decisão do TRF1 foi publicada em setembro. A divulgação do caso aconteceu nesta semana. A relatora, desembargadora federal Ana Carolina Roman, destacou no processo que a lei brasileira impõe responsabilidade objetiva a empresas que oferecem serviços de risco, como a função de correspondente bancário.

Segundo a magistrada, o assalto ocorrido dentro da agência não se caracteriza como caso fora do controle das partes. Para ela, o roubo tem relação com a atividade empresarial desempenhada.

“Ao exercer a atividade como correspondente bancário, a ECT exerce atividade que envolve o manuseio e depósito de dinheiro, o que atrai a cobiça e a possibilidade de assaltos”, pontuou. Desse modo, ficou afastada a possibilidade de exclusão da responsabilidade civil.

Os Correios argumentaram que não exercem atividades bancárias típicas e que a segurança pública seria responsabilidade exclusiva do Estado. O Banco do Brasil, por sua vez, alegou não ter responsabilidade pois apenas contratou os Correios para atuar como correspondente bancário e não teria falhado na segurança.

Ambos argumentaram a inexistência de nexo causal entre o serviço e o assalto, além de requererem a redução do valor da indenização.

O tribunal entendeu que o Banco do Brasil, embora não tenha gestão direta sobre a agência dos Correios, é parte da cadeia de prestação de serviços e responde solidariamente pelos danos causados.

“Não bastasse isso, o Banco do Brasil beneficia-se com o recurso do credenciamento de correspondentes bancários, uma vez que pode reduzir o custo com a manutenção de agências e postos de atendimento próprios”, afirmou a relatora.

Ao atuar como correspondente bancário, tanto os Correios quanto o Banco do Brasil assumem o risco da atividade e, portanto, têm responsabilidade objetiva pelos danos aos consumidores, incluindo os causados por assaltos, decidiu a Justiça.