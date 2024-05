BRIGA E ENTRETENIMENTO

Neymar vai processar Luana Piovani após treta na web e dispara: 'Mal amada e falastrona'

Os dois trocaram farpas nas redes sociais nos últimos dias

Da Redação

Publicado em 31 de maio de 2024 às 11:29

Neymar e Luana Piovani Crédito: Redes sociais

A troca de farpas entre Luana Piovani e Neymar nas redes sociais, vai render um processo para a atriz movido pelo jogador. A artista acusou o esportista de apoiar um projeto que pretende privatizar algumas praias do litoral brasileiro.

Em nota publicada nos perfis do jogador, a equipe jurídica de Neymar confirmou que vai levar o processo para a esfera judicial. "O nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado", diz a nota.

Ainda na publicação da nota divulgada, Neymar, nesta sexta-feira (31), comentou sobre Luana Piovani. Pelo X (antigo Twitter), ele disparou: "Entenda o caso MAL AMADA FALASTRONA! Se preocupa tanto com o Brasil e mora em Portugal. Agora entendo teus filhos querer (SIC) passar mais tempo com o pai do que com você. Não fode, maluca", escreveu.

Entenda o caso MAL AMADA FALASTRONA!

Se preocupa tanto com o brasil e mora em Portugal 🤷🏽‍♂️

Agora entendo teus filhos querer passar mais tempo com o pai do que com você 🤦🏽‍♂️



CHATA PARA UMA CARALHO! — Neymar Jr (@neymarjr) May 31, 2024

Entenda a confusão

Luana Piovani começou a fazer vídeos alegando que o filho tinha como ídolo Neymar, mas que o jogador não era uma bom exemplo a ser seguido. Com a polêmica feita, a situação acabou criando grande proporção, ao ponto da atriz trazer à tona o último feito de Neymar: o nome dele ligado à incorporadora Due, que tem como projeto transformar um trecho de 100 km do litoral nordestino no “Caribe brasileiro”.

A ideia da empresa e do jogador é poder construir 28 imóveis de alto padrão nos litorais do Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas. O projeto gira em torno de 7,5 bilhões de reais, sendo citado pelos ambientalistas como "PEC da privatização das praias".