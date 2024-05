Neymar alfineta Luana Piovani após críticas: ‘Abriram a porta do hospício’. Veja vídeo

A notícia que Neymar fechou parceria com um projeto associado à privatização de áreas no litoral brasileiro incomodou Luana Piovani. Em postagem nesta quinta-feira (30) nas redes sociais, ela criticou o jogador. “Não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser”, escreveu a atriz nos stories.

Neymar rebateu horas depois. “Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí e soltaram uma louca que não solta meu nome da boca, hein? Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela. Tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Incrível, pô. Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi, já, porra. Era uma ótima atriz, não tem nada para falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca com essa falação de merda”, iniciou o atleta.

“Outra coisa, quer falar do meu caráter: nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe do meu dia a dia, sabe de nada, e quer falar dos meus filhos. Tô te entendendo. Nunca falei nada, sempre tratei eles muito bem, por sinal me adoram. Agora… você não pode falar da minha criação, né? Das minhas crias, isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, sem problema nenhum. Pergunta para elas se sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet?”, continuou ele.