Luana Piovani volta a criticar Neymar por apoiar privatização de praias

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa de Neymar para comentar as declarações de Luana Piovani, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Nas publicações, Luana disse que o jogador "fez muito pelo Brasil", mas que "acabou com tudo o que construiu". "Como consegue ser tão mau caráter? [...] Dá uma ‘puxadinha’ pela memória e pensa: ‘Você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele?’. Talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam ‘sim’, mas só uma mãe sabe que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental", afirmou.