É hoje! Último capítulo de Vale Tudo terá 1h10 de duração e promete desfecho histórico

Mistério sobre a morte de Odete Roitman será revelado nesta sexta-feira (17), após o Jornal Nacional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14:12

Anna Luiza Santiago e Sonia Abrão detonam o final do remake de Vale Tudo* e apontam perda de essência na trama.
  Crédito: Reprodução

O remake de Vale Tudo chega ao fim nesta sexta-feira (17), coroando oito meses de uma das novelas mais comentadas da TV Globo nos últimos tempos. O desfecho do mistério sobre quem matou Odete Roitman (Debora Bloch) será exibido logo depois do Jornal Nacional. A curiosidade é que o capítulo final ainda está sendo finalizado nesta sexta, com edição sob o comando do diretor artístico Paulo Silvestrini.

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

A trama, escrita por Manuela Dias, reviveu o fenômeno de 1988, quando o país parou diante da mesma pergunta. Agora, a vilã de Debora Bloch ganhou contornos ainda mais complexos: poderosa, manipuladora e sexualmente ativa, ela concentrou as atenções até os últimos momentos da novela. Nos bastidores, a autora escreveu dez finais diferentes, dois para cada um dos cinco principais suspeitos, para evitar vazamentos.

De acordo com o pesquisador Lucas Martins Néia, doutor em Comunicação pela USP, o sucesso da nova versão foi impulsionado por uma estratégia de divulgação de longo prazo. “A Globo investiu na novela desde a pré-produção, mantendo o interesse vivo até a reta final”, afirma. Ele destaca ainda o engajamento espontâneo nas redes, com influenciadores e novos públicos debatendo cada capítulo. Segundo pesquisa do Datafolha, a faixa entre 16 e 24 anos foi a que mais aprovou a produção, com 80% de aceitação.

O capítulo final de Vale Tudo deve ter 1h10 de duração e promete unir nostalgia, suspense e emoção. Nas redes, teorias se multiplicam: há quem acredite que Odete Roitman, na verdade, não morreu. A versão de que funcionários da TCA teriam ajudado a empresária a forjar a própria morte, após um aumento suspeito de 470% no salário de Consuelo, é uma das mais comentadas.

