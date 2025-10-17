Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luana Piovani quebra silêncio após ser condenada por injúria em processo movido por Neymar

Apresentadora reagiu com ironia nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:43

Luana Piovani critica audiência sigilosa em processo movido por Neymar
Luana Piovani critica audiência sigilosa em processo movido por Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Luana Piovani se pronunciou pela primeira vez após ser condenada por injúria qualificada em processo movido por Neymar. A atriz publicou um vídeo em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (17) logo após chegar de uma festa, e não demonstrou incômodo. A decisão, assinada pelo juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, foi proferida na última quarta-feira (15).

As polêmicas de Luana Piovani

Comentário de Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Neymar processou Luana por injúria e difamação, e pediu indenização de R$ 50 mil por tê-lo chamado de "escroto" e "mau-caráter" ao apoiar a chamada PEC das praias. Luana, por sua vez, recusou a proposta de acordo, que incluía um pedido de desculpas público por Reprodução/Instagram
Em um story no Instagram, a protagonista de "A Mulher Invisível" compartilhou uma publicação e aproveitou para alfinetar o ex-marido de Grazi Massafera. "Bora, mulherada! Bora parar de ser 'vítima' de fuça 'bonita'. Está aí o Brad Pitt que não vale nada" por Reprodução / Redes Sociais
Mortes Caraíva: Luana Piovani atacou a polícia baiana, que foi apontada por familiares e amigos de um guia turístico morto durante uma operação policial no estado por Rede Social
Luana criticou o uso da imagem de crianças em campanhas publicitárias, e fãs apontaram indiretas à influenciadora Virgínia. A polêmica viralizou. por Reprodução/Edilson Rodrigues/Agência Senado
Após o cantor defender a esposa Virgínia em meio a críticas, Luana disparou: “Cada um com seu conteúdo”. A internet entendeu como ironia ao estilo do cantor por Reprodução/Instagram
O namoro com Dado terminou em escândalo, após Luana acusá-lo de agressão física. O caso ganhou grande repercussão na época. por Reprodução
Após Wanessa reatar com Dado Dolabella, Luana fez postagens enigmáticas nas redes. Internautas interpretaram como recado direto para a cantora. por Reprodução
Luana Piovani usou as redes sociais para se posicionar contra a absolvição de Daniel Alves, após a Justiça espanhola anular sua condenação por agressão sexual.  por Reprodução/Instagram
Luana Piovani é processada por Sari Corte Real após ter criticado, nas redes sociais, a decisão judicial relacionada à morte do menino Miguel, que caiu do nono andar de um prédio no Recife. Condenada por abandono de incapaz com resultado em morte, Sari alega que as declarações de Piovani lhe causaram danos morais e está pedindo uma indenização de R$ 50 mil. por Reprodução Redes Sociais / TV Globo
Luana e Pedro, pai de seus filhos, já protagonizaram diversas trocas de farpas nas redes, especialmente sobre a criação dos filhos. por Reprodução
Luana Piovani criticou Pedro Scooby nas redes sociais e o chamou de ingrato por mover processo contra ela por Reprodução/ Instagram
1 de 12
Comentário de Luana Piovani por Reprodução/Instagram

A artista iniciou o vídeo exibindo o visual: "Olha o meu estado, o cabelo tá bom demais, rosa!". Em seguida, afirmou que não há motivo para que os seguidores fiquem alarmados. "Tá todo mundo preocupado comigo, mas não precisa, não, tá? Vou colocar a resposta do meu advogado, o chiquérrimo doutor Augusto. E queria lembrá-los de que foram dois processos, e eu perdi só um, tá? Tá tudo sob controle".

Por fim, Piovani divulgou um pronunciamento de sua equipe jurídica. Veja a nota:

“O processo em questão, a pedido dos advogados de Neymar — mas em discordância ao que por diversas vezes Luana Piovani requereu —, tramita em segredo de justiça.

É correta a afirmação de que a Ação Penal movida pelo jogador foi julgada parcialmente procedente.

A defesa de Luana Piovani discorda por completo da conclusão da Justiça e apresentará, no prazo legal, todos os recursos judiciais cabíveis.”

Leia mais

Imagem - Daniela Mercury lança 'Cirandaia' e explora política, amor e resistência em novo álbum

Daniela Mercury lança 'Cirandaia' e explora política, amor e resistência em novo álbum

Imagem - Justiça encontra apenas R$ 33,98 em conta de Chiquinho Scarpa após condenação por dívida médica

Justiça encontra apenas R$ 33,98 em conta de Chiquinho Scarpa após condenação por dívida médica

Imagem - Maíra Cardi revela ter contratado secretária lésbica para o marido: 'Quer me chamar de abusiva, pode chamar'

Maíra Cardi revela ter contratado secretária lésbica para o marido: 'Quer me chamar de abusiva, pode chamar'

Tags:

Neymar Famosas Luana Piovani Famosa Justiça Famosos

Mais recentes

Imagem - Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’

Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’
Imagem - Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio

Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio
Imagem - Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer
02

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'
03

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
04

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)