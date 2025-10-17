JUSTIÇA

Luana Piovani quebra silêncio após ser condenada por injúria em processo movido por Neymar

Apresentadora reagiu com ironia nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:43

Luana Piovani critica audiência sigilosa em processo movido por Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Luana Piovani se pronunciou pela primeira vez após ser condenada por injúria qualificada em processo movido por Neymar. A atriz publicou um vídeo em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (17) logo após chegar de uma festa, e não demonstrou incômodo. A decisão, assinada pelo juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, foi proferida na última quarta-feira (15).

As polêmicas de Luana Piovani 1 de 12

A artista iniciou o vídeo exibindo o visual: "Olha o meu estado, o cabelo tá bom demais, rosa!". Em seguida, afirmou que não há motivo para que os seguidores fiquem alarmados. "Tá todo mundo preocupado comigo, mas não precisa, não, tá? Vou colocar a resposta do meu advogado, o chiquérrimo doutor Augusto. E queria lembrá-los de que foram dois processos, e eu perdi só um, tá? Tá tudo sob controle".

Por fim, Piovani divulgou um pronunciamento de sua equipe jurídica. Veja a nota:

“O processo em questão, a pedido dos advogados de Neymar — mas em discordância ao que por diversas vezes Luana Piovani requereu —, tramita em segredo de justiça.

É correta a afirmação de que a Ação Penal movida pelo jogador foi julgada parcialmente procedente.

A defesa de Luana Piovani discorda por completo da conclusão da Justiça e apresentará, no prazo legal, todos os recursos judiciais cabíveis.”