Luana Piovani quebra silêncio após ser condenada por injúria em processo movido por Neymar

Giuliana Mancini
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:43
Luana Piovani se pronunciou pela primeira vez após ser condenada por injúria qualificada em processo movido por Neymar. A atriz publicou um vídeo em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (17) logo após chegar de uma festa, e não demonstrou incômodo. A decisão, assinada pelo juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, foi proferida na última quarta-feira (15).
As polêmicas de Luana Piovani
A artista iniciou o vídeo exibindo o visual: "Olha o meu estado, o cabelo tá bom demais, rosa!". Em seguida, afirmou que não há motivo para que os seguidores fiquem alarmados. "Tá todo mundo preocupado comigo, mas não precisa, não, tá? Vou colocar a resposta do meu advogado, o chiquérrimo doutor Augusto. E queria lembrá-los de que foram dois processos, e eu perdi só um, tá? Tá tudo sob controle".
Por fim, Piovani divulgou um pronunciamento de sua equipe jurídica. Veja a nota:
“O processo em questão, a pedido dos advogados de Neymar — mas em discordância ao que por diversas vezes Luana Piovani requereu —, tramita em segredo de justiça.
É correta a afirmação de que a Ação Penal movida pelo jogador foi julgada parcialmente procedente.
A defesa de Luana Piovani discorda por completo da conclusão da Justiça e apresentará, no prazo legal, todos os recursos judiciais cabíveis.”