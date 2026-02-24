Acesse sua conta
Muro desaba durante temporal e mata idosa de 64 anos na Bahia

Carmelita Pereira da Silva foi encontrada debaixo dos destroços da estrutura

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:46

Carmelita Pereira da Silva, 64 anos, foi atingida pelo muro durante temporal Crédito: Reprodução

Uma idosa identificada Carmelita Pereira da Silva, 64 anos, morreu depois que um muro desabou sobre ela durante as fortes chuvas que atingiram o município de Capim Grosso, no norte da Bahia. O acidente ocorreu no sábado (21), mas o corpo só foi localizado na manhã de domingo (22), no bairro Jardim Formosa.

De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta das 18h de sábado a cidade registrou chuva intensa acompanhada de ventos, condição que pode ter provocado a queda da estrutura. Segundo a prefeitura, o volume acumulado chegou a 39 milímetros naquela noite.

Também houve registros de árvores derrubadas em diferentes pontos do município. Ainda conforme a Guarda Municipal, Carmelita teria buscado abrigo atrás do muro para se proteger da chuva quando a estrutura cedeu. A construção, que veio abaixo por completo, tinha cerca de 2,5 metros de altura e aproximadamente 40 metros de extensão.

O corpo foi encontrado por um morador que se aproximou do local para observar os danos causados pelo temporal. Ele percebeu parte dos dedos da vítima sob os destroços e acionou as autoridades. Equipes do Samu foram chamadas e confirmaram o óbito.

No local, policiais constataram a ocorrência e solicitaram a presença do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo. O corpo da idosa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacobina, onde passará por exames antes de ser liberado para sepultamento.

