Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estudo descobre que quem come carne tem mais chance de viver até os 100, mas pede um único cuidado

Novo levantamento indica que proteínas de origem animal auxiliam idosos a manterem a massa muscular e a saúde óssea

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 07:00

Saiba como o consumo moderado de carnes e derivados pode prevenir a desnutrição em pessoas que buscam os 100 anos
Saiba como o consumo moderado de carnes e derivados pode prevenir a desnutrição em pessoas que buscam os 100 anos Crédito: Freepik

O processo de envelhecimento transforma as necessidades nutricionais do nosso organismo profundamente. O que funciona na juventude pode não ser o ideal para quem já passou dos 80 anos.

Recentemente, uma análise publicada na Science Direct trouxe novos olhares sobre o consumo de carne. O estudo focou especificamente na possibilidade de os idosos atingirem o centenário.

Japão - O segredo da longevidade dos japoneses

Média de vida em território japonês ultrapassa a expectativa de todo o planeta e as mulheres lá vivem, em média, 86 anos por KIMIMASA MAYAMA/AFP
Okinawa é um conjunto de mais de 150 ilhas que formam um município japonês no mar da China Oriental e lá tem muitos centenários por ED JONES / AFP
Pesquisadores descobriram que a dieta de Okinawa parece ser oposta à dieta do resto do mundo por Wikicommons
Dieta pobre em proteínas, pode prevenir inflamações relacionadas ao Alzheimer por Reprodução/Instagram
A chance de chegar aos 100 anos de idade chega a ser 40% maior que no Japão continental por Shutterstock
Os okinawanos também possuem uma dieta com poucos produtos animais por MARTIN BUREAU / AFP
A população dessas ilhas também é 11% menos propensa a fumar por Picasa
O governo japonês chega a subsidiar 90% do valor de procedimentos médicos para cidadãos de baixa renda por Wikicommons
Pesquisadores juntam vários fatores para explicar a longevidade de Okinawa por Wikicommons
1 de 9
Média de vida em território japonês ultrapassa a expectativa de todo o planeta e as mulheres lá vivem, em média, 86 anos por KIMIMASA MAYAMA/AFP

A origem das novas evidências

Os cientistas acompanharam a trajetória de cinco mil chineses em uma pesquisa de longa duração. O projeto começou no final da década de 1990 com o objetivo de estudar a saúde.

Os resultados mostraram que o grupo que não consumia carne tinha menos centenários. No entanto, especialistas recomendam que os dados sejam analisados com cautela e equilíbrio.

Equilíbrio entre fibras e gorduras

Sabemos que dietas vegetarianas são excelentes para reduzir o risco de diabetes e obesidade. Elas oferecem benefícios claros para o sistema cardiovascular devido às fibras.

LEIA MAIS

PRE-PA-RA: como é viver na cidade mais quente do mundo onde o calor passa fácil dos 50°C

Melhor cidade do Brasil pra se viver tem só 4 mil pessoas, menor taxa de crime e é polo aeroespacial

Os 10 hábitos poderosos da longevidade que ajudam a viver mais e com mais saúde

Estudo chocante revela que pessoas nascidas entre 1939 e 2000 viverão menos; entenda

Cientistas descobrem que suplemento simples ajuda a viver mais e retardar envelhecimento

Por outro lado, o organismo na terceira idade exige uma abordagem diferente e específica. O foco passa a ser o combate à perda natural de funções físicas.

Desafios físicos da longevidade avançada

Com o tempo, o apetite costuma cair e os ossos perdem densidade de forma gradual. Essa condição aumenta a vulnerabilidade do corpo a problemas de saúde simples.

A perda de músculos, chamada sarcopenia, é uma grande vilã da independência do idoso. Sem proteína suficiente, a recuperação de doenças se torna muito mais difícil.

A importância de manter o peso ideal

A pesquisa destacou que o peso corporal influenciava diretamente os resultados de longevidade. Idosos muito magros que não comiam carne enfrentavam mais dificuldades físicas.

Já os participantes com peso estabilizado não apresentaram essa mesma relação de risco. É fundamental entender que o estudo observou comportamentos de um grupo específico.

Nutrientes essenciais além da carne vermelha

O consumo de peixes e laticínios mostrou-se muito benéfico para os idosos pesquisados. Tais alimentos são fontes ricas de vitamina D e proteínas de alta qualidade.

Dessa forma, esses nutrientes ajudam a manter a estrutura dos ossos e músculos. Eles atuam como um escudo contra a fragilidade comum em idades avançadas.

Planejamento nutricional para o futuro

A lição mais importante deste estudo é a necessidade de adaptação constante da alimentação. Idosos precisam garantir níveis adequados de cálcio e vitamina B12 diariamente.

Portanto, dietas baseadas em plantas podem exigir suplementação para serem seguras nesta fase. Ajustar o cardápio é parte vital de um plano de vida longa.

Mais recentes

Imagem - BBB 26 tem novo beijo na boca durante festa com Diogo Nogueira

BBB 26 tem novo beijo na boca durante festa com Diogo Nogueira
Imagem - Amor em alta: Por que você deve enviar 'aquela mensagem' hoje, segundo os astros (31 de janeiro)

Amor em alta: Por que você deve enviar 'aquela mensagem' hoje, segundo os astros (31 de janeiro)
Imagem - Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante

Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A
02

Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A

Imagem - De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem
03

De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem

Imagem - Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'
04

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'