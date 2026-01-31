Amor em alta: Por que você deve enviar 'aquela mensagem' hoje, segundo os astros (31 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 07:07
Se você sentiu que o coração bateu mais forte ou uma saudade apertou logo cedo, não ignore esse sinal. O encerramento de janeiro traz uma energia de resgate emocional poderosa. Para os nativos de Câncer, a chegada da Lua no seu signo hoje à noite acende uma luz sobre seus desejos mais íntimos, facilitando a conexão com quem realmente importa. É o momento de deixar a sensibilidade guiar seus passos e permitir que o afeto transborde.
Para os Piscianos, o porto seguro será o lar. Se houve algum afastamento ou mal-entendido recente, o clima de hoje favorece conversas que curam e reaproximam. A noite promete um romantismo clássico e acolhedor, ideal para quem busca segurança e carinho. Já para Escorpião, a paixão ganha tons de mistério e profundidade; é o dia perfeito para aprofundar vínculos e revelar o que está guardado na alma.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
O universo está soprando a favor de quem tem coragem de sentir. Se você estava esperando o momento certo para mandar aquela mensagem ou propor um jantar especial, a hora é agora. A transição astrológica de hoje limpa as mágoas do mês e prepara o terreno para um fevereiro muito mais amoroso.
Não tenha medo de parecer vulnerável. No jogo do amor deste sábado, ganha quem abre o peito e valoriza o companheirismo real. Deixe de lado as agitações mentais da manhã e mergulhe no oceano de emoções que a noite reserva. O que for verdadeiro encontrará um caminho de volta para você.