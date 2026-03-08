Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (8) vão influenciar sua sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você é do tipo que acredita que nada é por acaso, este domingo, 8 de março de 2026, é o seu dia. A Lua continua seu trânsito pelo intenso signo de Escorpião, e quando ela se junta ao Sol em Peixes, o universo liga um verdadeiro "scanner" nas nossas emoções.

Escorpião é o signo do mistério, daquilo que está escondido sob a superfície. Sabe aquele número que apareceu num sonho ou aquela placa de carro que não sai da sua cabeça? Hoje, a sorte não vem pelo barulho, mas pelo silêncio. É dia de confiar mais no "feeling" do que na estatística. O clima pede para a gente desapegar do que é raso e mergulhar fundo no que a alma dita.

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Imagem - Lembra dele? Ator mirim de Terra Nostra volta às novelas da Globo após 14 anos e surpreende com mudança

Lembra dele? Ator mirim de Terra Nostra volta às novelas da Globo após 14 anos e surpreende com mudança

Imagem - Operada, Ivete Sangalo surgirá em rede nacional e fará show do BBB 26

Operada, Ivete Sangalo surgirá em rede nacional e fará show do BBB 26

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • A paixão está pegando fogo, mas segure um pouco a possessividade para não espantar a sorte. No lado financeiro, sua visão para investimentos e parcerias está afiadíssima. É um ótimo momento para planejar grandes viradas na carreira.
  • Números da sorte: 9, 18, 54

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Com a Lua no seu signo oposto, o foco está 100% nas parcerias. É o famoso "tudo ou nada". Se for negociar algo hoje, use seu magnetismo natural; as pessoas vão sentir sua firmeza e confiança.
  • Números da sorte: 5, 23, 32

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Hoje o amor se prova no detalhe. Ajudar quem você ama com algo prático será sua melhor declaração. Aproveite a organização mental de hoje para planejar sua semana; você está craque em achar falhas e consertá-las.
  • Números da Sorte: 7, 16, 45

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Lua em signo amigo é sinônimo de magnetismo lá no alto! Você está irresistível. Seus talentos criativos estão em evidência, então use essa intuição poderosa para colocar sua marca pessoal em tudo o que fizer hoje.
  • Números da sorte: 4, 12, 30

Leia mais

Imagem - Alerta espiritual para 4 signos: momento pede discrição e proteção contra energia negativa neste fim de semana (7 e 8 de março)

Alerta espiritual para 4 signos: momento pede discrição e proteção contra energia negativa neste fim de semana (7 e 8 de março)

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos neste sábado (8 de março): tenha coragem para dar um novo passo e abrir caminhos

Anjo da Guarda orienta 3 signos neste sábado (8 de março): tenha coragem para dar um novo passo e abrir caminhos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de março): os signos sentem necessidade de renovação e clareza emocional

Cor e número da sorte de hoje (8 de março): os signos sentem necessidade de renovação e clareza emocional

  • Leão (23/07 a 22/08)
    O domingo pede um "recolhimento estratégico". Ficar de boa no seu canto, curtindo a família ou o par num ambiente reservado, vai te fazer muito bem. Mudanças na estrutura da casa ou do escritório podem ganhar clareza agora.
  • Números da sorte: 11, 29, 48

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Suas palavras hoje têm poder de transformação, então use-as para construir pontes. Sua mente está operando como a de um detetive; excelente para estudos ou para entender aquelas letrinhas miúdas de contratos.
  • Números da sorte: 6, 20, 39

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A vida muda drasticamente para 4 signos até o fim de fevereiro de 2026 e uma transformação profunda marca o início de um novo ciclo

Ele vai voltar? 3 signos podem ter um ex surgindo antes do fim de fevereiro de 2026

Esses 4 signos entram em um modo imparável e nada mais consegue frear o que começa em 2026

O Universo cravou a data: descubra qual é o dia mais sortudo de fevereiro de 2026 para o seu signo

Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Você quer segurança e gente leal ao seu lado. No financeiro, aproveite para organizar as contas e pensar a longo prazo. Sua intuição para farejar negócios lucrativos está muito acima da média hoje.
  • Números da sorte: 3, 21, 57

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A Lua está na sua casa e você é o ímã da vez. Seu poder de atração está fora de série. No trabalho, lidere pelo exemplo e siga seu "feeling" sobre as pessoas; dificilmente você vai errar o julgamento hoje.
  • Números da sorte: 2, 14, 41

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Hoje o movimento é para dentro. Você pode sentir vontade de ficar mais na sua, processando sentimentos. Atue nos bastidores e finalize o que exige discrição; seus planos estão ganhando força no silêncio.
  • Números da sorte: 10, 37, 59

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Estar entre amigos que compartilham dos seus valores vai renovar seu ânimo. O trabalho em equipe está favorecido e sua visão estratégica vai ajudar o grupo a chegar mais longe.
  • Números da sorte: 8, 26, 50

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • Você busca um parceiro de vida que também seja um parceiro de conquistas. Mesmo sendo domingo, sua cabeça está no topo da carreira. Use sua percepção aguçada para desenhar seus próximos passos profissionais.
  • Números da sorte: 13, 31, 56

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Com a Lua em signo amigo, o amor pede expansão e conexão de alma. Seus horizontes estão largos! Favorável para quem lida com estudos ou contatos com o exterior. Sua visão hoje é de longo alcance.
  • Números da sorte: 12, 34, 59

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

Leia mais

Imagem - Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'

Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'

Imagem - Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Imagem - Sandra está viva? Candinho coloca Ernesto contra a parede em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (7)

Sandra está viva? Candinho coloca Ernesto contra a parede em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (7)

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Os 4 signos que são secretamente os favoritos na astrologia chinesa quando o assunto é relacionamento

Os 4 signos que são secretamente os favoritos na astrologia chinesa quando o assunto é relacionamento
Imagem - Um único signo vai atrair oportunidades e viradas impressionantes até abril de 2026

Um único signo vai atrair oportunidades e viradas impressionantes até abril de 2026
Imagem - Quando o domingo pede coragem emocional, os 12 signos percebem que algumas verdades não podem mais ser adiadas

Quando o domingo pede coragem emocional, os 12 signos percebem que algumas verdades não podem mais ser adiadas

MAIS LIDAS

Imagem - Guarda aposentado é flagrado agredindo cachorro em elevador de prédio de luxo
01

Guarda aposentado é flagrado agredindo cachorro em elevador de prédio de luxo

Imagem - Carlinhos Maia ironiza festa da filha de Simone Mendes: 'Festa de criança, ela serve uma quentinha'
02

Carlinhos Maia ironiza festa da filha de Simone Mendes: 'Festa de criança, ela serve uma quentinha'

Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar
03

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Imagem - Segunda morte após colonoscopia com perfuração no intestino é denunciada por família
04

Segunda morte após colonoscopia com perfuração no intestino é denunciada por família