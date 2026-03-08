Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (8) vão influenciar sua sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de março de 2026 às 06:00
Se você é do tipo que acredita que nada é por acaso, este domingo, 8 de março de 2026, é o seu dia. A Lua continua seu trânsito pelo intenso signo de Escorpião, e quando ela se junta ao Sol em Peixes, o universo liga um verdadeiro "scanner" nas nossas emoções.
Escorpião é o signo do mistério, daquilo que está escondido sob a superfície. Sabe aquele número que apareceu num sonho ou aquela placa de carro que não sai da sua cabeça? Hoje, a sorte não vem pelo barulho, mas pelo silêncio. É dia de confiar mais no "feeling" do que na estatística. O clima pede para a gente desapegar do que é raso e mergulhar fundo no que a alma dita.
