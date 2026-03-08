ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (8) vão influenciar sua sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você é do tipo que acredita que nada é por acaso, este domingo, 8 de março de 2026, é o seu dia. A Lua continua seu trânsito pelo intenso signo de Escorpião, e quando ela se junta ao Sol em Peixes, o universo liga um verdadeiro "scanner" nas nossas emoções.

Escorpião é o signo do mistério, daquilo que está escondido sob a superfície. Sabe aquele número que apareceu num sonho ou aquela placa de carro que não sai da sua cabeça? Hoje, a sorte não vem pelo barulho, mas pelo silêncio. É dia de confiar mais no "feeling" do que na estatística. O clima pede para a gente desapegar do que é raso e mergulhar fundo no que a alma dita.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



A paixão está pegando fogo, mas segure um pouco a possessividade para não espantar a sorte. No lado financeiro, sua visão para investimentos e parcerias está afiadíssima. É um ótimo momento para planejar grandes viradas na carreira. Números da sorte: 9, 18, 54

Touro (20/04 a 20/05)

Com a Lua no seu signo oposto, o foco está 100% nas parcerias. É o famoso "tudo ou nada". Se for negociar algo hoje, use seu magnetismo natural; as pessoas vão sentir sua firmeza e confiança.

Com a Lua no seu signo oposto, o foco está 100% nas parcerias. É o famoso "tudo ou nada". Se for negociar algo hoje, use seu magnetismo natural; as pessoas vão sentir sua firmeza e confiança. Números da sorte: 5, 23, 32

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje o amor se prova no detalhe. Ajudar quem você ama com algo prático será sua melhor declaração. Aproveite a organização mental de hoje para planejar sua semana; você está craque em achar falhas e consertá-las.

Hoje o amor se prova no detalhe. Ajudar quem você ama com algo prático será sua melhor declaração. Aproveite a organização mental de hoje para planejar sua semana; você está craque em achar falhas e consertá-las. Números da Sorte: 7, 16, 45



Câncer (21/06 a 22/07)

Lua em signo amigo é sinônimo de magnetismo lá no alto! Você está irresistível. Seus talentos criativos estão em evidência, então use essa intuição poderosa para colocar sua marca pessoal em tudo o que fizer hoje.



Lua em signo amigo é sinônimo de magnetismo lá no alto! Você está irresistível. Seus talentos criativos estão em evidência, então use essa intuição poderosa para colocar sua marca pessoal em tudo o que fizer hoje. Números da sorte: 4, 12, 30

Leão (23/07 a 22/08)

O domingo pede um "recolhimento estratégico". Ficar de boa no seu canto, curtindo a família ou o par num ambiente reservado, vai te fazer muito bem. Mudanças na estrutura da casa ou do escritório podem ganhar clareza agora.

O domingo pede um "recolhimento estratégico". Ficar de boa no seu canto, curtindo a família ou o par num ambiente reservado, vai te fazer muito bem. Mudanças na estrutura da casa ou do escritório podem ganhar clareza agora. Números da sorte: 11, 29, 48

Virgem (23/08 a 22/09)

Suas palavras hoje têm poder de transformação, então use-as para construir pontes. Sua mente está operando como a de um detetive; excelente para estudos ou para entender aquelas letrinhas miúdas de contratos.



Suas palavras hoje têm poder de transformação, então use-as para construir pontes. Sua mente está operando como a de um detetive; excelente para estudos ou para entender aquelas letrinhas miúdas de contratos. Números da sorte: 6, 20, 39

Libra (23/09 a 22/10)

Você quer segurança e gente leal ao seu lado. No financeiro, aproveite para organizar as contas e pensar a longo prazo. Sua intuição para farejar negócios lucrativos está muito acima da média hoje.



Você quer segurança e gente leal ao seu lado. No financeiro, aproveite para organizar as contas e pensar a longo prazo. Sua intuição para farejar negócios lucrativos está muito acima da média hoje. Números da sorte: 3, 21, 57

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua está na sua casa e você é o ímã da vez. Seu poder de atração está fora de série. No trabalho, lidere pelo exemplo e siga seu "feeling" sobre as pessoas; dificilmente você vai errar o julgamento hoje.



A Lua está na sua casa e você é o ímã da vez. Seu poder de atração está fora de série. No trabalho, lidere pelo exemplo e siga seu "feeling" sobre as pessoas; dificilmente você vai errar o julgamento hoje. Números da sorte: 2, 14, 41



Sagitário (22/11 a 21/12)

Hoje o movimento é para dentro. Você pode sentir vontade de ficar mais na sua, processando sentimentos. Atue nos bastidores e finalize o que exige discrição; seus planos estão ganhando força no silêncio.

Hoje o movimento é para dentro. Você pode sentir vontade de ficar mais na sua, processando sentimentos. Atue nos bastidores e finalize o que exige discrição; seus planos estão ganhando força no silêncio. Números da sorte: 10, 37, 59

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Estar entre amigos que compartilham dos seus valores vai renovar seu ânimo. O trabalho em equipe está favorecido e sua visão estratégica vai ajudar o grupo a chegar mais longe.



Estar entre amigos que compartilham dos seus valores vai renovar seu ânimo. O trabalho em equipe está favorecido e sua visão estratégica vai ajudar o grupo a chegar mais longe. Números da sorte: 8, 26, 50

Aquário (20/01 a 18/02)



Você busca um parceiro de vida que também seja um parceiro de conquistas. Mesmo sendo domingo, sua cabeça está no topo da carreira. Use sua percepção aguçada para desenhar seus próximos passos profissionais. Números da sorte: 13, 31, 56

Peixes (20/02 a 20/03)

Com a Lua em signo amigo, o amor pede expansão e conexão de alma. Seus horizontes estão largos! Favorável para quem lida com estudos ou contatos com o exterior. Sua visão hoje é de longo alcance.



Com a Lua em signo amigo, o amor pede expansão e conexão de alma. Seus horizontes estão largos! Favorável para quem lida com estudos ou contatos com o exterior. Sua visão hoje é de longo alcance. Números da sorte: 12, 34, 59