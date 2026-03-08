ASTROLOGIA

Anjo da Guarda orienta 3 signos neste sábado (8 de março): tenha coragem para dar um novo passo e abrir caminhos

Energia do dia favorece mudanças e decisões importantes

Fernanda Varela

Publicado em 8 de março de 2026 às 00:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O domingo (8) chega com uma vibração de renovação. O Anjo da Guarda atua hoje como um impulso espiritual para quem precisa sair da estagnação e iniciar algo diferente. Situações que estavam paradas podem começar a se movimentar, exigindo coragem para agir.

É um dia favorável para refletir sobre escolhas e entender quais caminhos realmente fazem sentido seguir. A espiritualidade indica que mudanças feitas com consciência tendem a trazer resultados positivos.

Áries

O momento pede iniciativa. Algo que você vinha adiando pode exigir uma decisão mais clara agora. O Anjo da Guarda orienta a confiar mais na própria capacidade e não deixar que o medo atrase seus planos.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Câncer

Questões emocionais ganham destaque. O dia favorece conversas sinceras e reconciliações. Abrir o coração pode fortalecer relações importantes e trazer alívio para sentimentos guardados.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Capricórnio

Assuntos ligados ao trabalho ou projetos pessoais podem apresentar novidades. O recado espiritual é manter o foco e não se deixar abalar por pequenos obstáculos. Persistência será sua maior força.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Mensagem do dia